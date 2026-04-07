Hoạt động của tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu sau khi ông chủ bị khởi tố

  • Thứ ba, 7/4/2026 18:40 (GMT+7)
Sau thông tin 2 cha con ông Vũ Minh Châu bị khởi tố, sáng 7/4, các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu vẫn đông khách đến chờ giao dịch.

Bao Tin Minh Chau anh 1

Như VTC News đưa tin ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú (con trai ông Châu) cùng hai nhân viên Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vì vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bao Tin Minh Chau anh 2

Trước thông tin đó, chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu lên tiếng khẳng định vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường và bảo đảm quyền lợi khách hàng, chất lượng sản phẩm.
Bao Tin Minh Chau anh 3

Sáng 7/4 tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng), đông đảo người dân xếp hàng chờ mua, bán.
Bao Tin Minh Chau anh 4

“Trước thông tin cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu bị kiểm tra, rồi đến việc lãnh đạo bị khởi tố, tôi khá lo lắng vì sợ cửa hàng đóng cửa, không lấy được vàng dù đã thanh toán tiền trước đó. Tuy nhiên, khi thấy cửa hàng thông báo vẫn mở bán bình thường, tôi đã yên tâm hơn. Hôm nay tôi mang phiếu hẹn đến lấy vàng”, bà Lan Anh (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ.
Bao Tin Minh Chau anh 5

Hôm nay, những khách mua 3 chỉ vàng sẽ được giao ngay, còn nếu mua với số lượng lớn hơn thì cửa hàng hẹn trả vào ngày 22/4.
Bao Tin Minh Chau anh 6Bao Tin Minh Chau anh 7

Nhiều khách hàng bày tỏ sự hài lòng sau khi hoàn tất giao dịch vàng dù phải xếp hàng chờ đợi.

Bao Tin Minh Chau anh 8

Không xa đó, tại cơ sở khác của Bảo Tín Minh Châu ở số 15 Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng), nhiều khách hàng cũng đang chờ giao dịch.
Bao Tin Minh Chau anh 9Bao Tin Minh Chau anh 10

Khách ngồi xếp hàng dài từ bên ngoài vào sâu bên trong cửa hàng.

Bao Tin Minh Chau anh 11

Phòng giao dịch chật kín khách mua, bán vàng.
Bao Tin Minh Chau anh 12

Trưa 7/4 giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC dao động ở mức 170,1 - 173 triệu đồng/lượng.

Theo Minh Đức/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

