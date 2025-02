Tiền đạo Hàn Quốc nhận án tù treo vì tội quay phim tình dục trái phép

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc, Hwang Ui-jo vừa bị tuyên án một năm tù treo sau khi bị kết tội quay phim các cuộc quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý của đối phương, theo ESPN. Quyết định được đưa ra vào ngày 14/2, đánh dấu một bước ngoặt nghiêm trọng trong sự nghiệp của tiền đạo 32 tuổi này.

Hwang, người góp mặt trong đội hình Hàn Quốc tại World Cup 2022 và ghi 19 bàn trong 62 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, bị loại khỏi đội tuyển vào tháng 9/2023 sau khi bị cáo buộc quay lén hai phụ nữ trong suốt năm 2022. Trong đó, anh được tuyên vô tội trong vụ việc của một phụ nữ, nhưng bị kết án trong vụ việc còn lại.

Tòa án Quận Trung ương Seoul chấp nhận sự hối lỗi của Hwang, nhưng khẳng định rằng hành vi của anh là rất nghiêm trọng và cần phải có hình phạt thích đáng. "Việc anh ta quay phim mà không có sự đồng ý của đối tác, cùng với số lần vi phạm và tính chất của các đoạn video, khiến cho tội phạm trở nên nghiêm trọng hơn", tòa án cho biết.

Hwang có sự nghiệp quốc tế đáng chú ý, thi đấu tại các giải đấu của Hàn Quốc và Nhật Bản trước khi gia nhập Bordeaux vào năm 2019. Sau ba mùa giải tại Ligue 1, anh chuyển đến Nottingham Forest tại Premier League nhưng không có cơ hội ra sân thi đấu.

Mới đây, Hwang ký hợp đồng một năm với câu lạc bộ Alanyaspor tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi anh hy vọng có thể lấy lại phong độ và tiếp tục sự nghiệp sau một loạt biến cố ngoài sân cỏ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.