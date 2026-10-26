Tiệm sách ngoại văn 'ẩn mình' nơi hẻm nhỏ ở TP.HCM

Sách nghệ thuật là một trong những nhóm tác phẩm chủ lực tại đây. Tiệm tìm kiếm các đầu sách chuyên biệt, trong đó có những artbook (sách nghệ thuật) khó tìm trên thị trường. Giá có khi lên đến hơn một triệu đồng đối với những ấn phẩm khổ lớn hoặc có giá trị sưu tầm.