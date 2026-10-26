Tiệm sách ngoại văn 'ẩn mình' nơi hẻm nhỏ ở TP.HCM

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Tiệm sách Em Trang Trí nằm ẩn mình tại hẻm 451/50 Hai Bà Trưng, giáp ranh khu vực Tân Định (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Vị trí trong hẻm giúp cửa hàng tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào của mặt tiền đường lớn.
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Không gian bên trong được bố trí theo hướng mở với các kệ gỗ rải đều thay vì chia thành những khu vực cố định, trung tâm tiệm sách cũng là một chiếc bàn to chứa đầy các tác phẩm ngoại văn. Theo đại diện tiệm, cách sắp xếp này nhằm giảm cảm giác gò bó, để khách tự do di chuyển và tìm sách.
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Danh mục sản phẩm tại tiệm tập trung vào sách ngoại văn. Ngoại trừ một số ít đầu sách tiếng Việt đặt ở vị trí kệ dưới, phần lớn là các ấn phẩm tiếng Anh cùng tiếng Pháp.
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Dãy kệ dành cho dòng sách hư cấu (fiction) quy tụ nhiều tác phẩm có đề tài kén người đọc. Tiệm ưu tiên nhập các tựa sách ít phổ biến hoặc khó tìm kiếm tại nơi khác.
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Sách nghệ thuật là một trong những nhóm tác phẩm chủ lực tại đây. Tiệm tìm kiếm các đầu sách chuyên biệt, trong đó có những artbook (sách nghệ thuật) khó tìm trên thị trường. Giá có khi lên đến hơn một triệu đồng đối với những ấn phẩm khổ lớn hoặc có giá trị sưu tầm.
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Tiệm dành riêng góc trưng bày cho các cuốn sách tham khảo thuộc bộ sưu tập cá nhân. Dù một số đầu sách không bán thương mại, độc giả vẫn có thể trực tiếp lật mở và đọc tại chỗ những tác phẩm của Simone de Beauvoir, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre...
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Trong cửa hàng bố trí sẵn các vị trí ghế ngồi để khách trải nghiệm đọc sách. Bạn đọc có thể dừng chân thưởng thức các trang viết ngay sau khi lựa chọn được ấn phẩm ưng ý.
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Bên cạnh văn học, tiệm còn có các ấn phẩm về kiến trúc, hội họa và nhiếp ảnh. Những cuốn sách này mở rộng lựa chọn cho độc giả quan tâm đến hình ảnh, mỹ thuật và các lĩnh vực sáng tạo chuyên sâu.
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Tiệm áp dụng mô hình tối giản khi không trang bị internet hay ổ điện. Điều này giúp khách ghé thăm tập trung hoàn toàn vào việc đọc và tương tác trực tiếp với sách.
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Ngoài những đầu sách có sẵn, tiệm sách còn nhận tìm và đặt mua sách theo yêu cầu. Khách có thể gửi hình ảnh cuốn sách cần tìm để tiệm kiểm tra khả năng đặt mua. Theo đại diện cửa hàng, dịch vụ này hướng đến những ấn phẩm khó tìm trên thị trường; tuy nhiên, tiệm không cam kết có thể tìm được mọi đầu sách.
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Các tác phẩm triết học, lịch sử góp mặt trong danh mục sách ngoại văn của tiệm, bên cạnh văn học và nghệ thuật. Độc giả có thể tìm thấy những đầu sách của các tác giả kinh điển, phục vụ nhu cầu đọc, tham khảo và sưu tầm.
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Trước khi mở lại cửa hàng trực tiếp vào tháng tháng 8, Em Trang Trí đã có thời gian bán sách online. Tiệm mở cửa từ 14h00 đến 22h30 các ngày trong tuần và hoạt động cả ngày vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
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