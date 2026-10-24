Ứng dụng hẹn hò ghép đôi bằng gu đọc sách

Các ứng dụng hẹn hò và sự kiện tại hiệu sách đang giúp người trẻ tìm kiếm tình yêu qua sở thích đọc sách, sự đồng điệu trong tư duy và nhu cầu kết nối ngoài đời thực.

Buổi hẹn hò đọc sách của Readme, ứng dụng hẹn hò mới dành cho người yêu sách, được tổ chức tại quán Funny Bar ở New York (Mỹ). Ảnh: Matt Weinberger.

Jordan Lindsey, 31 tuổi, làm việc tại một tổ chức phi lợi nhuận về phát triển thanh thiếu niên ở Mỹ. Anh thường đọc sách vào buổi sáng trước giờ làm hoặc trên tàu điện ngầm ở Washington, D.C. (Mỹ). Lindsey thích đọc chậm rãi và dành những tác phẩm thơ cho thời điểm có thể tập trung tốt nhất.

Với Lindsey, thói quen đọc sách cũng là một yếu tố đáng cân nhắc khi tìm kiếm người yêu. Anh xem sự quan tâm đến văn chương như dấu hiệu cho thấy cách một người tư duy, tiếp nhận quan điểm mới và nhìn nhận thế giới.

“Đó là một trong những nền tảng mà tôi tìm kiếm”, Lindsey chia sẻ với Washington Post. Anh cho rằng sở thích đọc sách đôi khi phản ánh cách suy nghĩ và mức độ cởi mở của một người trước những trải nghiệm khác biệt.

Với nhiều người trẻ Mỹ, gu đọc sách đang trở thành một tiêu chí khi tìm kiếm bạn đời. Những ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người mê văn chương và các buổi mai mối tại hiệu sách mở ra cơ hội gặp gỡ dựa trên sở thích chung.

Gu đọc sách trở thành tiêu chí hẹn hò

Theo khảo sát YouGov, chỉ 32% người Mỹ đọc từ 5 cuốn sách trở lên trong năm 2025. Trong bối cảnh đó, những người duy trì thói quen đọc có thể xem đây là một điểm chung đáng tìm kiếm ở đối phương.

Một số người trong độ tuổi 20-30 được Washington Post phỏng vấn cho biết họ chủ động tìm kiếm mối quan hệ với những người yêu sách. Họ đánh giá cao sự tò mò, khả năng giao tiếp và tinh thần cởi mở với các góc nhìn khác biệt. Việc đọc cũng đem lại chủ đề để hai người trò chuyện, chia sẻ quan điểm và tìm hiểu cách đối phương nhìn nhận cuộc sống.

Nidhi Mandadi, 27 tuổi, làm việc tại bang Washington (Mỹ), từng có giai đoạn chỉ muốn hẹn hò với những người đọc nhiều sách. Cô cho biết mình coi trọng khả năng dành thời gian rời xa điện thoại của đối phương.

“Điều đó có nghĩa là họ không trực tuyến suốt ngày. Điều này rất quan trọng vì tôi không muốn ở bên một người lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại”, Mandadi nói.

Mong muốn kết nối ngoài đời thực cũng góp phần thúc đẩy các sự kiện hẹn hò tại hiệu sách. Ảnh: Matt Weinberger.

Mong muốn kết nối ngoài đời thực cũng góp phần thúc đẩy các sự kiện hẹn hò tại hiệu sách. Nat Esten, 40 tuổi, đồng sở hữu chuỗi cửa hàng Book Club Bar ở New York (Mỹ), nhận thấy nhiều người muốn thoát khỏi thói quen liên tục lướt mạng xã hội, xem video và tiếp nhận nội dung một cách thụ động.

Esten từng gặp người vợ hiện tại trong một câu lạc bộ sách năm 2011. Tám năm sau, hai người cùng mở Book Club Bar. Hiện các cửa hàng tổ chức những buổi giao lưu dành cho người độc thân, tạo không gian để khách gặp gỡ và bắt chuyện dựa trên sở thích chung.

Theo The Cut, các hiệu sách khác tại Mỹ cũng tổ chức sự kiện hẹn hò tốc độ. Zach Yang, 38 tuổi, từng làm kỹ sư phần mềm tại Microsoft, sáng lập ứng dụng Asaya chuyên tổ chức các buổi giao lưu tại hiệu sách. Người tham gia tạo hồ sơ trước sự kiện và được ghép đôi để cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi hơn.

Yang cho rằng gặp gỡ tại một địa điểm có sẵn điểm chung giúp giảm bớt cảm giác ngượng ngùng khi tiếp cận người lạ. Một cuốn sách yêu thích hay tên tác giả quen thuộc có thể trở thành chủ đề mở đầu cho cuộc trò chuyện.

Ứng dụng ghép đôi qua sở thích văn chương

Xu hướng này còn thể hiện qua sự xuất hiện của Readme, ứng dụng hẹn hò ra mắt đầu tháng 9 ở Mỹ với đối tượng mục tiêu là cộng đồng yêu sách. Ứng dụng do Banu Guler, nhà sáng lập Co-Star, và chuyên gia tư vấn sáng tạo Emily Segal phát triển.

Readme sử dụng bảng câu hỏi gồm 25 câu để tìm hiểu thị hiếu, phong cách giao tiếp và những đặc điểm có thể ảnh hưởng đến mức độ tương thích giữa hai người. Người dùng được xếp vào 12 nhóm tính cách, chẳng hạn “Universal Valentine” và “Former Gifted Kid”, trước khi được ghép đôi với những người khác.

Thay vì chỉ hỏi người dùng thích cuốn sách nào, ứng dụng hướng đến việc tìm hiểu cách họ suy nghĩ và giao tiếp. Emily Segal cho biết nhóm phát triển muốn hạn chế tình trạng người dùng lựa chọn sách nhằm xây dựng hình ảnh hấp dẫn trên hồ sơ hẹn hò. Theo Segal, một số buổi hẹn đã diễn ra thông qua Readme.

Theo New York Times, ngoài các ứng dụng, hiệu sách cũng trở thành địa điểm cho những cuộc hẹn đầu tiên. Jonny Teklit, 28 tuổi, giám đốc sự kiện tại Lost City Books ở bang Washington, cho biết anh từng chứng kiến nhiều mối quan hệ nảy nở giữa các kệ sách. Một số khách mua sách tặng người hẹn hò hoặc kết nối qua những tác giả cùng yêu thích.

Những người độc thân giao lưu tại sự kiện hẹn hò đọc sách ở Mỹ. Ảnh: Michelle Paradis.

Teklit nhận định gu đọc sách đa dạng mở ra cánh cửa đến nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm của con người, giúp mỗi người hiểu hơn về người khác cũng như chính mình. Theo anh, những khả năng này có ích khi xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Dù vậy, không phải ai cũng xem việc đọc sách là điều kiện bắt buộc khi chọn người yêu. Sabrina Moorer, 25 tuổi, làm việc tại hiệu sách East City Bookshop và theo học ngành khoa học thư viện, cho biết cô vẫn có thể hẹn hò với người ít đọc sách. Tuy nhiên, cô mong đối phương mang đến cảm giác lãng mạn như những câu chuyện mình từng đọc.

“Tôi đã đọc về những cái kết có hậu. Tôi đã thấy tình yêu đích thực trong sách, và giờ tôi sẽ không chấp nhận điều gì kém hơn”, Moorer nói.

Với một bộ phận giới trẻ Mỹ, sách đang trở thành một điểm khởi đầu trong hành trình tìm kiếm tình yêu. Sở thích chung có thể giúp hai người dễ bắt chuyện nhưng sự bền vững của mối quan hệ vẫn phụ thuộc vào cách họ giao tiếp, thấu hiểu và tôn trọng nhau.