'Thương hiệu Hà Nội' qua Tủ sách riêng về thành phố

Tủ sách Hà Nội mới ra mắt tại Phố Sách Hà Nội 19/12, là một nỗ lực của thành phố gây dựng không gian đọc, giúp người dân có thêm gắn bó với thành phố mình sinh sống.

Sáng 21/10, Phố Sách 19/12 Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách Hà Nội - Phòng đọc cộng đồng, đồng thời có buổi tọa đàm sách hay về Hà Nội.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo thành phố, đơn vị xuất bản, tác giả sách đã có nhiều chia sẻ về sách, về không gian đọc của Hà Nội.

Từ tri thức hình thành nên tình yêu với Thủ đô

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam - nhận định Tủ sách Hà Nội và Phòng đọc cộng đồng là một nỗ lực của thành phố nhằm xây dựng văn hóa đọc, phát triển thành phố học tập.

Đặc biệt, về Tủ sách Hà Nội, bà Trịnh Ngọc Trâm khẳng định sách sẽ giúp người dân hiểu hơn về thành phố mình sống, để hiểu hơn giá trị cần lưu giữ, từ tri thức mà hình thành nên niềm tự hào, trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô.

Bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam - phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thúy Hạnh.

Bà Trịnh Ngọc Trâm nhớ lại mùa thu năm 2025, khi bà và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books - có những trăn trở về một Tủ sách Hà Nội tại Phố Sách 19/12. Từ những trăn trở đó, Phố Sách trong một năm qua đã có nhiều hoạt động nhằm cung cấp tri thức về thành phố cho người dân, giúp người dân kết nối về mặt tinh thần, tâm hồn với nơi mình sinh sống, qua những câu chuyện, trang sách.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đầu tiên có những suy nghĩ về một tủ sách dành riêng cho Thủ đô. Là người thường xuyên tham gia các hội sách quốc tế, ông trăn trở giới thiệu tới bạn đọc thế giới về Việt Nam, về các thành phố, về "thương hiệu Hà Nội". Trước khi Tủ sách Hà Nội ra đời, Thái Hà Books đã có những bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa trăn trở này, như xuất bản các cuốn sách về Hà Nội song ngữ, kèm minh họa tranh, nhằm mang Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng là người đầu tiên có những suy nghĩ về một tủ sách dành riêng cho Thủ đô. Ảnh: Thúy Hạnh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của Tủ sách Hà Nội tại không gian Phố sách 19/12, đặc biệt về khía cạnh ngoại giao văn hóa.

"Tôi đặt câu hỏi rằng, Hà Nội là thủ đô ngàn năm, nhưng khi bạn đọc muốn tìm sách về Hà Nội thì tìm ở đâu? Tại sao có Phố Sách như vậy nhưng chưa có tủ sách về Hà Nội? Tôi mong muốn độc giả nào muốn tìm hiểu về Hà Nội từ xưa tới nay, sẽ tìm tới tủ sách này. Không gian đọc ở Phố Sách Hà Nội nhất thiết cần có những cuốn sách viết về Hà Nội là vì thế", ông Hùng nói.

Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books mong muốn Tủ sách Hà Nội có thêm đóng góp từ cộng đồng, từ các nhà xuất bản, để tủ sách thực sự phục vụ nhu cầu đọc, nhu cầu phát triển tinh thần của người dân thành phố. Hiện tại, theo chia sẻ từ bà Trịnh Thị Ngọc Trâm, Tủ sách Hà Nội đã có hơn 1.000 cuốn sách. Mỗi đợt, Phố sách Hà Nội sẽ trưng bày 250 cuốn, luân phiên các sách mới theo từng đợt.

Chia sẻ thêm giá trị của Tủ sách Hà Nội, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho rằng sách về thành phố giúp mỗi người gắn bó sâu đậm hơn với nơi mình sống. Mỗi lần đọc sách là một lần nhìn thành phố mới hơn. "Có những con phố ta đi qua nhiều lần, tới khi đọc sách ta mới hiểu câu chuyện phía sau. Có những mái nhà, tiếng rao, nếp sống quen thuộc nhưng qua trang viết lại hiện lên với vẻ đẹp khác, giàu cảm xúc", bà Trâm nói.

Không chỉ có giá trị tinh thần, Tủ sách Hà Nội và Phòng đọc cộng đồng được kỳ vọng sẽ có đóng góp cho kinh tế đêm của thành phố. Theo bà Trâm chia sẻ, thành phố đang thực hiện các đề án về phát triển kinh tế đêm, trong đó, hoạt động tại Phố Sách Hà Nội cũng được chú trọng đẩy mạnh. Chính quyền thành phố đang triển khai kết nối cùng các đơn vị xuất bản để thực hiện các hoạt động này, kết hợp đẩy mạnh livestream, truyền thông trên nền tảng số, nhằm lan tỏa sách tới đông đảo bạn đọc.

Dưỡng chất của phát triển đến từ việc hiểu quá khứ của thành phố

Tại tọa đàm, các diễn giả cùng thảo luận về 3 cuốn sách viết về Hà Nội, gồm Dấu vân tay của phố, Triệu dấu chân qua những cửa ô của nhà văn Nguyễn Trương Quý, cuốn Chu du Hà Nội của tác giả Lê Rin.

Nhà văn Trương Quý chia sẻ viết về Hà Nội như một cách để trao truyền ký ức. Mỗi câu chuyện của Hà Nội lại tạo ra một căn cước riêng về thành phố. Như với cuốn Dấu vân tay của thành phố, nhà văn nghĩ rằng Hà Nội có nhiều khu vực địa lý văn hóa khác nhau, cũng giống mười ngón tay có mười vân tay, chẳng ngón nào giống ngón nào.

Từ phải sang trái: bà Trịnh Thị Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books, nhà văn Nguyễn Trương Quý và MC chương trình. Ảnh: Thúy Hạnh.

Nhà văn đã có nhiều đầu sách về Hà Nội, nhưng vẫn luôn thấy Hà Nội còn nhiều thứ để viết, để nói, để kể về. Ông muốn ghi lại những biến đổi, những gì có khả năng sẽ biến mất.

"Thành phố Hà Nội thú vị vì có nhiều lớp để đồng hiện. Đó như một cuộc diễn xướng khổng lồ của vẻ đẹp, mà mỗi lớp lại có một mã biểu đạt khác nhau. Chúng ta đang cùng tham gia một trò chơi thẩm mỹ. Nếu cuộc sống ta chỉ hiểu về thứ đang diễn ra thì hơi 'mỏng'. Nếu ta hiểu thêm quá khứ người ta đã làm gì, bay bổng ra sao, cũng là một điều hay", nhà văn chia sẻ.

Ông cũng cho rằng hình dung về thành phố tương lai không thể thiếu đi nguồn dưỡng chất từ quá khứ, từ lịch sử, bởi bản chất của một thành phố luôn là sự cộng sinh của nhiều thế hệ.

"Thứ tạo ra ta hôm nay là những thứ của thế hệ trước, từ không gian sống, tới chính con người ta. Hà Nội là thành phố có nhiều lớp lịch sử, trầm tích đắp lên nhau. Mỗi lần phát hiện ra điều mới, ta lại thấy thành phố có những điều lạ. Khi nhìn về quá khứ, ta biết người xưa đã thích ứng với thành phố ra sao. Trong điều kiện khó khăn, họ vẫn có những thứ đẹp đẽ, lãng mạn thế nào", nhà văn đúc kết.