Phát động Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về thương binh, liệt sĩ

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là trong bối cảnh cả nước đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ, sức lực và tính mạng vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Những cống hiến, hy sinh ấy là ký ức thiêng liêng, nhắc nhở trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, vừa là đạo lý, tình cảm của mỗi người Việt Nam. Trong hành trình ấy, văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, Ban tổ chức cuộc thi mong muốn khơi dậy sức sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của các văn nghệ sĩ, tác giả chuyên nghiệp và không chuyên; khuyến khích những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật. Ban tổ chức kỳ vọng các tác phẩm không chỉ tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ, những hy sinh anh dũng, mà còn khắc họa những số phận, những con người bình dị, những gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên và những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay, qua đó kết nối quá khứ với hiện tại, để lòng biết ơn được nuôi dưỡng bằng nhận thức, tình cảm và những hành động thiết thực...

Theo thể lệ, đối tượng tham gia cuộc thi là các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Các tác phẩm dự thi thuộc ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc. Về nội dung, các tác phẩm phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; những kết quả, ý nghĩa của chính sách ưu đãi người có công qua các thời kỳ.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác tri ân người có công với cách mạng, phù hợp với tinh thần Kết luận số 57- KL/TW ngày 24/6/2026 của Ban Bí thư.

Các tác phẩm khắc họa những câu chuyện, ký ức, số phận và hành trình của các thế hệ thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân, qua đó làm nổi bật ý nghĩa những mất mát, hy sinh, nghị lực vượt qua khó khăn, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Cùng với đó, tôn vinh tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức cũng khuyến khích các tác phẩm khai thác những câu chuyện, nhân vật, địa danh, sự kiện có thật, những ký ức và tư liệu lịch sử có giá trị; đồng thời bảo đảm tính chính xác của tư liệu lịch sử.

Cựu chiến binh tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại mộ liệt sĩ tập thể ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đối với thể loại truyện ngắn và thơ, tác phẩm phải được sáng tác mới, chưa tham gia cuộc thi nào trước đây, chưa in hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi dự thi. Tác phẩm được trình bày bằng tiếng Việt; trường hợp viết bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. Ban tổ chức không chấp nhận tác phẩm văn học sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tác.

Đối với ca khúc, tác phẩm phải là sáng tác mới, chưa tham gia cuộc thi trước đây và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Ban tổ chức khuyến khích các sáng tác có phong cách mới, giàu tính sáng tạo, giai điệu phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam, ca từ trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc và bám sát chủ đề. Trường hợp sử dụng AI một phần hoặc toàn bộ trong quá trình sáng tác, tác giả phải thông báo rõ ràng, đồng thời lưu giữ tài liệu, dữ liệu hoặc bằng chứng về quá trình sử dụng để cung cấp cho Ban tổ chức khi được yêu cầu.

Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Hồ sơ tác phẩm văn học gồm bản giấy hoặc tệp PDF, Word và thông tin đầy đủ về tác giả. Đối với ca khúc, hồ sơ cần có bản ký âm nhạc và lời, kèm tệp hoặc đĩa CD chứa bản thu hoàn chỉnh định dạng MP3; Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm được dàn dựng, quay video.

Về cơ cấu giải thưởng, ở 3 thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, mỗi thể loại đều có 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 25 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 15 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Tác phẩm dự thi gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn), địa chỉ số 32 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; email: cntbd@bvhttdl.gov.vn. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 5/2027 tại Hà Nội.