Trao tặng 500 cuốn sách về AHLLVT, liệt sĩ Bùi Thị Cúc tại Hưng Yên

Ngày 28/9, tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, diễn ra lễ trao tặng 500 cuốn sách về người chiến sĩ anh hùng tới Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao tặng 500 cuốn sách "Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang” tới đại diện lãnh đạo xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Thành Trung

Ngày 28/9, tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc (thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên), Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao tặng 500 cuốn sách Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang tới Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam trao 500 cuốn sách Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang, với tổng trị giá 59 triệu đồng cho đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Số sách được trao tặng phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Lực lượng vũ trang, liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Trung tá Chu Quang Hanh, Trưởng Công an xã Xuân Trúc, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, việc bổ sung sách về Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc giúp Khu lưu niệm có thêm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục: “Ban quản lý Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc vinh dự được tiếp nhận 500 cuốn sách Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang. Cuốn sách có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đối với nhân dân”.

Hoạt động tặng sách góp phần bổ sung tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng tại Khu lưu niệm. Ảnh: Thành Trung

Hình ảnh cuốn sách về Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Ảnh: Thành Trung

Ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam cho biết, việc phối hợp xuất bản cuốn sách hướng tới đưa câu chuyện về nữ Anh hùng liệt sĩ quê Hưng Yên đến với đông đảo bạn đọc. Chúng tôi hy vọng việc tặng 500 cuốn sách sẽ góp phần tuyên truyền về ý chí cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, để nhiều người biết đến tấm gương của người nữ Anh hùng. Qua đó, bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về tinh thần cách mạng, lòng yêu nước và truyền thống của dân tộc.

“Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang” do Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức biên tập, xuất bản; Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn và Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn làm chủ biên, liên kết Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam phát hành tháng 8/2025. Cuốn sách được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa qua.

Tác phẩm tập trung tái hiện cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, chiến đấu và sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Qua các tư liệu được tập hợp, cuốn sách giới thiệu quá trình hoạt động của một nữ cán bộ Công an cách mạng, qua đó giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đấu tranh cách mạng tại Hưng Yên trong những năm kháng chiến.

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên chính thức được khánh thành sáng 25/7/2026 vừa qua. Khu lưu niệm có diện tích hơn 13.000 m² do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện. Ảnh: Thành Trung

Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được xây dựng tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc để ghi nhớ, tôn vinh và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh: Thành Trung

Việc trao tặng sách diễn ra tại Khu lưu niệm gắn với tên tuổi Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc. Đây là dịp bổ sung nguồn sách phục vụ việc tìm hiểu về nhân vật lịch sử, đồng thời tạo thêm hình thức tiếp cận tư liệu đối với cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách. Nội dung sách có thể được sử dụng trong hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống tại Khu lưu niệm.

Bên cạnh đó, việc đưa những câu chuyện, tư liệu về nhân vật lịch sử đến với bạn đọc qua sách cũng góp phần lưu giữ ký ức về một giai đoạn đấu tranh cách mạng. Với Khu lưu niệm, nguồn sách mới bổ sung thêm tư liệu để giới thiệu về cuộc đời và quá trình hoạt động của nữ cán bộ Công an đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi, nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Bùi Thị Cúc là cán bộ địch vận của Huyện Hội Phụ nữ Ân Thi, được kết nạp Đảng năm 1947. Tháng 12/1949, theo yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí trở thành cán bộ Công an quận III tỉnh Hưng Yên, được phân công hoạt động trong lòng địch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Cúc đã bố trí đồng đội cài cắm trong hàng ngũ địch, thực hiện công tác binh vận và tham gia trừ khử tên Nhi, chỉ huy đồn bốt Cảnh Lâm, một tên phản động, gian ác.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí bị địch bắt và tra tấn. Tuy nhiên, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai báo cơ sở cách mạng trong vùng. Ngày 15/5/1950, đồng chí anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.

Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng Ba và sáu chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”. Năm 1995, Nhà nước truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Trúc cùng đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Văn hóa đọc và học Việt Nam chụp hình lưu niệm tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Ảnh: Thành Trung

Tấm gương chiến đấu và hy sinh của đồng chí Bùi Thị Cúc gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Hưng Yên và lực lượng Công an nhân dân. Những tư liệu về cuộc đời, quá trình hoạt động và sự hy sinh của đồng chí được tiếp tục giới thiệu qua sách và các hoạt động tại Khu lưu niệm, góp phần giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về những con người đã cống hiến, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.