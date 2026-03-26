Tiêm botox, filler bao lâu thì 'lên form' đẹp nhất?

Không ít người kỳ vọng tiêm botox, filler sẽ đẹp ngay lập tức. Tuy nhiên, theo bác sĩ, mỗi phương pháp có thời gian “lên form” khác nhau và cần chờ đủ thời điểm để đạt hiệu quả tự nhiên.

Trong xu hướng thẩm mỹ không phẫu thuật, botox và filler ngày càng được ưa chuộng nhờ hiệu quả nhanh, ít xâm lấn. Tuy nhiên, một trong những câu hỏi phổ biến nhất là sau khi tiêm bao lâu thì gương mặt đạt độ đẹp tự nhiên, ổn định.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Thanh Giang, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM mỗi phương pháp có cơ chế tác động khác nhau nên thời gian phát huy hiệu quả cũng không giống nhau.

Bác sĩ Giang cho biết botox hoạt động bằng cách làm giãn cơ, từ đó giúp xóa các nếp nhăn động như nếp nhăn trán, cau mày, đuôi mắt, đồng thời hỗ trợ thon gọn cơ hàm.

Sau khi tiêm, botox không cho hiệu quả tức thì. Thông thường, cần khoảng 3-5 ngày để bắt đầu thấy sự thay đổi. Hiệu quả rõ rệt nhất xuất hiện sau 10-14 ngày, khi các nhóm cơ đã giãn hoàn toàn. Đây cũng là thời điểm gương mặt đạt độ “lên form” đẹp nhất. Tác dụng của botox thường duy trì trong khoảng 3-6 tháng, tùy cơ địa và vị trí tiêm.

Khác với botox, filler là chất làm đầy (thường là Hyaluronic Acid), giúp cải thiện thể tích các vùng lõm, làm đầy rãnh nhăn và tạo hình các đường nét như môi, cằm, mũi.

Hiệu quả của filler có thể thấy ngay sau khi tiêm. Tuy nhiên, trong 1-3 ngày đầu, vùng tiêm có thể bị sưng nhẹ, khiến kết quả chưa thực sự tự nhiên.

Sau khoảng 7-14 ngày, filler sẽ ổn định, vào form và cho vẻ ngoài mềm mại hơn. Đây được xem là thời điểm đạt hiệu quả thẩm mỹ tối ưu. Kết quả có thể duy trì từ 9-18 tháng.

Bác sĩ Thanh Giang lưu ý, việc “lên form” nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cơ địa, kỹ thuật tiêm và chỉ định phù hợp.

Botox thường phù hợp với người có nếp nhăn khi biểu cảm hoặc cơ hàm to, trong khi filler thích hợp với người có rãnh nhăn tĩnh, gương mặt thiếu thể tích. Một số trường hợp cần kết hợp cả hai phương pháp để đạt hiệu quả hài hòa.

Ngược lại, người có da chảy xệ nhiều, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, hay có bệnh lý thần kinh - cơ… cần được cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.

Bác sĩ Giang khuyến cáo, để đạt hiệu quả tốt và hạn chế rủi ro, người làm đẹp cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tư vấn đúng phương pháp, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

“Botox - filler không nhằm thay đổi hoàn toàn gương mặt, mà giúp cải thiện và trẻ hóa. Đẹp nhanh nhưng phải đúng chỉ định và đúng thời điểm”, bác sĩ Thanh Giang nhấn mạnh.