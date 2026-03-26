Nằm liệt giường 35 năm, người phụ nữ sinh con làm nhiều người bất ngờ

Một phụ nữ gần như nằm bất động suốt 35 năm vừa sinh con an toàn bằng phương pháp mổ lấy thai tại Nam Kinh (Trung Quốc).

Theo NDTV, sản phụ tên Lili, mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA) từ khi mới 8 tháng tuổi. Căn bệnh khiến toàn bộ hệ cơ suy yếu dần, cột sống biến dạng và ảnh hưởng đến hô hấp, khiến cô không thể tự đứng hay di chuyển. Suốt nhiều năm, cuộc sống của Lili gắn liền với chiếc giường và sự hỗ trợ từ người thân.

Dù vậy, cô vẫn giữ được tinh thần khá lạc quan, yêu ca hát và thường xuyên chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội. Sau khi Lili kết hôn và mang thai, cả gia đình đều hiểu đây không phải là một ca sinh nở đơn thuần. Với nền thể trạng đặc biệt của người phụ nữ, mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro, và quyết định giữ thai đồng nghĩa với việc chấp nhận bước vào một hành trình đầy bất định.

Các bác sĩ cũng xác định đây là ca bệnh nguy cơ rất cao, với hàng loạt thách thức chồng lên nhau. Nguy cơ đầu tiên đến từ tình trạng bất động kéo dài của Lili, khiến khả năng hình thành huyết khối trong thai kỳ và khi sinh tăng lên đáng kể. Chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thách thức tiếp theo là gây mê. Do cột sống Lili biến dạng nặng, phương pháp gây tê màng cứng gần như không thể thực hiện. Lựa chọn gây mê toàn thân lại tiềm ẩn nguy cơ làm tình trạng yếu cơ trầm trọng hơn, đặc biệt là cơ hô hấp. Trong kịch bản xấu, bệnh nhân có thể phải phụ thuộc máy thở lâu dài sau phẫu thuật. Chưa dừng lại ở đó, bản thân cuộc mổ cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc ối, suy hô hấp hoặc rối loạn tuần hoàn.

Trước những rủi ro chồng chất, một ê-kíp đa chuyên khoa đã được huy động. Các bác sĩ gây mê theo dõi sát độ sâu gây mê bằng điện não đồ, điều chỉnh liều thuốc theo từng thay đổi nhỏ của cơ thể để hạn chế ảnh hưởng đến cơ hô hấp. Song song, đội ngũ sản khoa chuẩn bị nhiều kịch bản xử trí để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, em bé chào đời khỏe mạnh. Sau mổ, bệnh nhân có thể tự thở trở lại ngay, không cần hỗ trợ hô hấp kéo dài như lo ngại trước đó.

Theo bác sĩ, việc hồi phục tương đối tốt có thể liên quan đến việc bệnh nhân duy trì luyện tập hô hấp trong thời gian dài, thông qua các hoạt động như hát. Bên cạnh đó, sự chăm sóc liên tục của gia đình và quá trình theo dõi chặt chẽ của đội ngũ y tế cũng góp phần quan trọng.

Trường hợp của Lili được xem là một ví dụ đặc biệt, cho thấy khi được chuẩn bị kỹ lưỡng và theo dõi sát sao, những ca bệnh nguy cơ cao vẫn có thể đạt kết quả tích cực.