Người đàn ông 30 tuổi mắc 'vi khuẩn ăn thịt người' từ vết thương nhỏ

Sau vài giờ đau nhức ở chân, người đàn ông 30 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm cân mạc hoại tử và được cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Vết loét đặc trưng của bệnh do vi khuẩn "ăn thịt người". Ảnh: Science Direct.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), người bệnh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với các triệu xuất hiện nhanh trong vài giờ như khó thở, tụt huyết áp sâu và đau dữ dội vùng cẳng chân phải.

Đáng chú ý, tại vị trí tổn thương, da nhanh chóng chuyển sang màu tím sẫm, xuất hiện các bóng nước và lan rộng bất thường. Các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu điển hình của viêm cân mạc hoại tử nặng, bệnh lý thường được gọi là do “vi khuẩn ăn thịt người”.

Ngay khi chẩn đoán, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Ê-kíp Ngoại chấn thương chỉnh hình hội chẩn khẩn và đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành rạch giải áp, cắt lọc triệt để mô hoại tử và làm sạch vùng nhiễm trùng nhằm ngăn độc tố lan vào máu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng suy đa cơ quan. Các biện pháp hồi sức chuyên sâu được triển khai đồng thời như thở máy, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp và lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, sau gần một tuần điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng gan thận hồi phục.

Sau khoảng một tháng điều trị, khi ổ nhiễm trùng được kiểm soát hoàn toàn, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật ghép da để che phủ vùng khuyết hổng lớn ở chân.

Hiện mảnh ghép đã bám tốt, vết thương lành, bệnh nhân có thể đi lại độc lập và trở lại sinh hoạt bình thường, đồng thời giữ được chân.

Theo các bác sĩ, viêm cân mạc hoại tử là bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể tiến triển nhanh chỉ trong vài giờ. Người dân cần đặc biệt lưu ý khi có vết thương ở tay chân, dù nhỏ, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau nhiều bất thường so với mức độ tổn thương, sưng nóng đỏ lan nhanh hoặc nổi bóng nước, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo không tự ý đắp lá thuốc hay trì hoãn việc nhập viện, bởi có thể làm lỡ “thời điểm vàng”, khiến bệnh diễn tiến nặng và đe dọa tính mạng.