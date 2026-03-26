Tiếc cho phim có Tam Triều Dâng

"Vì mẹ anh phán chia tay" gây chú ý nhờ màu sắc rom-com duyên dáng, hợp khán giả trẻ. Dẫu vậy, phim để lại tiếc nuối khi kịch bản còn quen thuộc, cách triển khai đôi lúc khá sến.

Trong bối cảnh các phim truyền hình có phần loay hoay với những đề tài và cách thể hiện cũ, vốn khó tiếp cận khán giả trẻ, Vì mẹ anh phán chia tay xuất hiện như một làn gió mới. Nhờ lối thể hiện tươi tắn hơn, cùng phong cách sản xuất phần nào phảng phất màu sắc của các rom-com Hàn Quốc, những ngày vừa qua, dự án liên tục được chú ý trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành phim truyền hình hiếm hoi lọt top thảo luận theo thống kê của SocialTrend.

Dàn diễn viên cũng là yếu tố góp phần tạo sức hút. Bên cạnh những cái tên kỳ cựu như Hồng Ánh, NSND Mỹ Uyên, Lê Phương, Quốc Huy, phim còn có sự góp mặt của các gương mặt gần gũi với khán giả trẻ như Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Tam Triều Dâng.

Hài hước, duyên dáng

Theo motif “tổng tài - lọ lem” tương đối quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Vì mẹ anh phán chia tay kể về mối quan hệ đầy duyên nợ giữa Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) - thiếu gia của một tập đoàn lớn, và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) - một hộ lý vừa mất việc, đồng thời là trụ cột kinh tế của gia đình.

Cả hai sớm quen biết từ 10 năm trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vốn không ưa đối phương bởi thường xuyên có những cuộc chạm trán, ganh đua. Giờ đây, trong khi Phú làm việc cho tập đoàn gia đình, có sự nghiệp rộng mở cùng cơ ngơi khiến nhiều người mơ ước, thì cuộc sống của Thanh Tâm lại khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trong phim.

Ngày nọ, Phú rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu khi bị người mẹ mê tín dị đoan ép cưới để tránh “họa sát thân”. Không thể trực tiếp làm trái ý mẹ, anh bèn giả bị liệt để né cuộc hôn nhân sắp đặt. Với mong muốn con trai được chăm sóc kỹ lưỡng, gia đình thuê Thanh Tâm trở thành hộ lý riêng cho anh, từ đó nối lại mối quan hệ vốn đã có nhiều duyên nợ trong quá khứ.

Bên cạnh đó, tuyến tình cảm của Phương Khánh (Lê Phương), một nhiếp ảnh gia thành đạt, cá tính, chủ động trong chuyện yêu đương - và Đức An (Quốc Huy), bác sĩ với vẻ ngoài chững chạc, cũng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ những màn đối đáp táo bạo. Mối quan hệ của họ khởi đầu từ tình huống “tình một đêm”, rồi dần chuyển biến theo hướng phức tạp hơn.

Xuyên suốt các tập vừa qua, Vì mẹ anh phán chia tay ghi điểm nhờ nhịp phim trẻ trung, màu sắc vui tươi, phù hợp với tệp khán giả trẻ. Việc kết hợp chất rom-com quen thuộc với loạt tình huống trớ trêu như màn giả liệt hay mối quan hệ oan gia giúp câu chuyện trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, các phân đoạn mang màu sắc “vô tri” có chủ ý, từ những màn đấu khẩu đến loạt thoại ngớ ngẩn, cũng góp phần tạo cảm giác thư giãn xuyên suốt.

Phim gây chú ý khi đưa yếu tố tâm linh trở thành trục chính chi phối câu chuyện tình cảm, thay vì chỉ dừng ở chi tiết phụ trợ hay gây cười. Lớp yếu tố này được đặt trên tiền đề khá rõ ràng, thông qua một gia đình giàu có nhưng đặt niềm tin sâu vào “lời phán”, “hợp mệnh”, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn và số phận nhân vật. Cách dàn dựng và không khí cũng góp phần làm rõ màu sắc tâm linh, giúp tổng thể câu chuyện có điểm nhấn riêng.

Vì mẹ anh phán chia tay cũng tạo thiện cảm ở phần hình ảnh và phong cách dàn dựng. Trước đó, ê-kíp cho biết đã tham khảo nhiều tác phẩm ngôn tình nổi bật của Hàn Quốc để xây dựng bộ phim, từ nhịp kể nhanh, màu sắc trendy đến ngôn ngữ hình ảnh. Nhờ vậy, tổng thể trở nên hiện đại, bắt mắt và gần hơn với thị hiếu khán giả trẻ.

NSND Mỹ Uyên trong vai thầy bói.

Những hạn chế

Dù vậy, đứa con tinh thần của Vũ Khắc Tuận cũng vướng không ít hạn chế đáng tiếc, khiến tổng thể chưa thật sự bứt phá. Kịch bản vẫn bộc lộ rõ tính “công thức” khi đặt toàn bộ câu chuyện trên một khung sườn quen thuộc, xoay quanh các mô-típ “thiếu gia - lọ lem” hay “oan gia - tái ngộ - rồi nảy sinh tình cảm”. Đặc biệt, cách phát triển tuyến nhân vật vẫn đi theo lối mòn. Thực chất, tác phẩm vẫn tạo được sự chú ý ban đầu nhờ lớp vỏ hiện đại, nhưng càng về sau, diễn biến lại trở nên dễ đoán, thiếu đi yếu tố bất ngờ cần thiết để giữ chân khán giả.

Bộ phim đôi lúc bộc lộ sự cường điệu, đặc biệt ở phần thoại mang màu sắc kịch khá rõ. Nhân vật không được phát triển theo tiến trình tự nhiên mà phần nào được đẩy nhanh bằng các đoạn thoại trực diện, nghĩ gì nói đó. Việc diễn đạt tâm lý nhân vật bằng loạt thoại trần thuật suy nghĩ cũng khá cũ kỹ, thiếu tinh tế. Bên cạnh đó, các phân đoạn tình cảm và gây cười thường được xử lý theo hướng phóng đại, đôi khi trở nên sến, dù vẫn giữ được sự dí dỏm nhất định.

Bù lại, màn thể hiện của dàn diễn viên, đặc biệt là các gương mặt trẻ, được xem là điểm sáng. Cặp đôi tuyến chính tạo thiện cảm nhờ ngoại hình sáng cùng lối diễn duyên dáng, có “chemistry” nhất định. Võ Điền Gia Huy khắc họa khá rõ hình ảnh một công tử giàu có, ngổ ngáo, có phần tự phụ. Trong khi đó, Tam Triều Dâng mang đến màu sắc đối lập với nét hồn nhiên, đôi chút vụng về nhưng cá tính, tạo nên sự cân bằng thú vị cho cặp đôi.

Lê Phương - Quốc Huy có nhiều phân đoạn viral trên mạng xã hội.

Tuyến diễn viên phụ cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim giữ được sức hút ngay từ những tập đầu. Đáng chú ý, cặp Lê Phương - Quốc Huy tạo hiệu ứng rõ rệt nhờ những màn đối đáp hài hước, táo bạo, góp phần giúp nhiều phân đoạn viral trên mạng xã hội. Song song, sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như Hồng Ánh, NSƯT Mỹ Duyên… tạo nền diễn xuất ổn định, tăng độ tin cậy cho các xung đột gia đình.

Vì mẹ anh phán chia tay sở hữu nhiều yếu tố có thể trở thành một hiện tượng truyền hình, từ sự ăn ý trong diễn xuất, khả năng bắt trend, đến việc kết hợp các chất liệu rom-com, tranh đoạt thừa kế và cả yếu tố mê tín còn khá mới mẻ.

Tuy nhiên, cách triển khai đường dây câu chuyện còn vụng về, khiến trải nghiệm xem chưa thực sự trọn vẹn.