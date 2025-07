Tiếc cho Ngô Thanh Vân

Tái xuất với nhiều đất diễn hơn trong "The Old Guard 2", Ngô Thanh Vân tiếc thay vẫn khó tỏa sáng trong một câu chuyện hời hợt, nhiều lỗ hổng với tiết tấu rời rạc, kém hấp dẫn.

Trong điện ảnh, ý tưởng về sự “bất tử” luôn là mảnh đất màu mỡ cho những câu chuyện độc đáo. Không đơn thuần là khả năng hồi phục sau chấn thương hay tuổi thọ kéo dài tới vô hạn, nó còn gợi mở nhiều tầng nghĩa sâu hơn của nỗi cô độc, cái giá phải trả cho việc bất tuân quy luật cuộc sống. Bất tử, cũng vì vậy, hoặc có thể là "quyền năng" trời ban, hoặc lại là lời nguyền hành hạ chính những ai khao khát có được nó.

Những nghịch lý thú vị đó từng ít nhiều được đả động trong The Old Guard, ra mắt năm 2020. Câu chuyện về những chiến binh bất tử, thầm lặng bảo vệ thế giới suốt trăm năm dù không mới, nhưng nhờ ý tưởng tốt xoay quanh yếu tố "bất tử" đã giúp bộ phim của Netflix sở hữu một lớp vỏ bọc giá trị hơn hẳn. Chỉ có điều, The Old Guard khi đó đã sai lầm khi lãng phí ý tưởng tiềm năng, rốt cuộc vẫn rơi vào cái bẫy của một câu chuyện giải trí với những công thức khuôn mẫu đến nhàm chán.

Sau 5 năm, tác phẩm tung ra hậu truyện, viết tiếp những gì còn dang dở ở phần trước. Và thêm một lần nữa, những gì người xem cảm nhận vẫn là sự thất vọng nặng nề.

Những điểm sáng hiếm hoi

5 năm kể từ phần phim gốc, The Old Guard 2 "lên kệ" trên Netflix với nhiều tham vọng hơn, khi mở rộng thế giới trong phim, gia tăng xung đột và bổ sung nhiều nhân vật mới. Chỉ có điều, càng cố gắng phô diễn những thứ lớn lao, bộ phim càng để lộ sự lỏng lẻo trong cốt truyện và xây dựng nhân vật.

Với thời lượng 1 giờ 44 phút, chuyện phim tiếp tục theo chân Andy (Charlize Theron) cùng các đồng đội trên hành trình bảo vệ thế giới. Cả nhóm đối mặt mối đe dọa mới từ tổ chức muốn moi bí mật về sự bất tử của họ. Trong khi đó, Quỳnh (Ngô Thanh Vân) trở lại sau hàng trăm năm bị giam cầm. Mang trong mình sự uất ức và tức giận, cô lao vào hành trình trả thù vì cho rằng đã bị chính bạn bè ruồng bỏ, dẫn tới bi kịch.

The Old Guard 2 lên sóng từ 2/7.

Điểm đáng chú ý của hậu truyện The Old Guard nằm ở việc tiếp tục phát triển thế giới của những chiến binh sống ngoài quy luật sinh tử. Phim chính thức mở ra bằng một trường đoạn hành động mãn nhãn, nơi Andy (Charlize Theron) dẫn dắt đội của mình đột nhập vào biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt. Các cảnh phim được dàn dựng với nhịp độ gấp gáp, ngay lập tức đánh thức sự sự tò mò nơi khán giả. Không khó nhận ra chúng mang trong mình tinh thần tương tự với loạt bom tấn hành động đình đám như John Wick hay Fast & Furious...

Lời khen dành cho đứa con tinh thần của Victoria Mahoney, với ý tưởng mở rộng yếu tố thần thoại bằng việc đào sâu thêm những bí ẩn xoay quanh nguồn gốc sức mạnh bất tử. Công bằng mà nói, khai thác rắc rối xoay quanh nguy cơ các chiến binh đánh mất năng lực trường sinh là một hướng đi có tiềm năng, thành công khơi dậy sự hứng thú nhất định.

Charlize Theron tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một minh tinh khi hóa thân vào vai Andy - nữ chiến binh bất tử nay đã mất đi năng lực đặc biệt. Gương mặt sắc sảo, những đòn thế đẹp mắt và phong thái đầy mê hoặc đả nữ sinh năm 1975 chiếm trọn sự chú ý trong các cảnh hành động, chiến đấu. Một trong những thước phim hấp dẫn phải kể tới cuộc đối đầu tay đôi giữa Andy và Quỳnh (Ngô Thanh Vân) nơi con hẻm hẹp, không chỉ giao chiến mà còn là cuộc giằng co cảm xúc kịch tính giữa hai người bạn từng kề vai suốt hàng nghìn năm.

Sự trở lại của Quỳnh đã mang đến thêm chiều sâu cho câu chuyện. Nhân vật từng bị nhấn chìm dưới đáy biển trong chiếc quan tài sắt, trải qua hàng trăm năm tra tấn tinh thần, giờ đây trở lại với nỗi thù hận và khát vọng báo thù. Được cung cấp nhiều đất diễn hơn so với tiền truyện giúp Ngô Thanh Vân có thêm cơ hội tỏa sáng. Cô khắc họa được vẻ bí ẩn, gai góc và nội tâm đầy giằng xé của Quỳnh, tạo điểm nhấn giữa dàn nhân vật được xây dựng theo những khuôn mẫu quen thuộc.

Bên cạnh đó, những đoạn tái hiện ký ức hàng thế kỷ của Andy để lại cảm giác hoài niệm, gợi nhớ đến hành trình dài đầy mất mát và nỗi cô độc của những chiến binh sống mãi với thời gian. Đáng tiếc, những điểm sáng trên chỉ chớm xuất hiện rồi nhanh chóng lụi tàn giữa mạch phim rời rạc, lê thê và kém sức hút hơn hẳn so với phần đầu.

Kịch bản vụng về

The Old Guard 2 dành quá nhiều thời lượng cho những đoạn hội thoại nặng tính lý thuyết, giải thích chi tiết về nguồn gốc, quy luật và hệ thống sức mạnh bất tử. Càng tiến sâu, câu chuyện càng trở nên nặng nề, lê thê như một bài thuyết trình triết học hơn là một tác phẩm hành động với nhịp điệu lôi cuốn.

Phim nhận về rất nhiều đánh giá tiêu cực của giới phê bình lẫn đại chúng.

Một trong những điểm khiến The Old Guard 2 hụt hơi nằm ở cách xây dựng tuyến phản diện và các nhân vật mới. Discord, do Uma Thurman thủ vai, lẽ ra phải là một đối trọng thực sự của Andy, mang đến sức nặng cho cuộc đối đầu giữa hai phe bất tử. Thế nhưng, suốt thời lượng phim, Discord hiện lên như một hình mẫu phản diện được tô vẽ rất hời hợt, sơ sài. Nhân vật được giới thiệu với nhiều tham vọng quyền lực lớn lao, nhưng từ động cơ cho tới tính cách đều mờ nhạt, chìm trong những đoạn thoại dài dòng và giáo điều.

Tương tự, Tuah do Henry Golding hóa thân cũng được giới thiệu như người nắm giữ nhiều bí mật về nguồn gốc bất tử. Song xuyên suốt phim, nhân vật này chỉ hiện diện để đưa đẩy thông tin rồi biến mất vô cớ. Không có tuyến truyện rõ ràng và cao trào cảm xúc, Tuah nhanh chóng trở thành cái tên bị quên lãng, dù Henry Golding thực chất đã nỗ lực để làm tròn vai.

Lặp lại nhiều hạn chế ở phần 1, song The Old Guard 2 còn trở nên kém hấp dẫn hơn do nhịp phim thiếu sự kiểm soát, khiến cảm xúc người xem thường xuyên đứt đoạn bởi các cuộc hội thoại dông dài hay tuyến truyện lạc lõng. Đặc biệt, cao trào cuối phim được xây dựng thiếu thuyết phục, phần giải quyết mâu thuẫn với Discord diễn ra chóng vánh, thiếu điểm nhấn khiến cảm giác hụt hẫng dâng trào khi thước phim cuối cùng khép lại.

Nhìn nhận khách quan, The Old Guard 2 có một số cảnh kịch tính khá thu hút, nhưng tổng thể phần nhìn của phim không để lại nhiều ấn tượng so với mặt bằng chung các tác phẩm cùng thể loại. Nhiều khung hình thiếu sự trau chuốt, từ âm thanh, ánh sáng cho tới hiệu ứng kỹ xảo đều thể hiện là "bước lùi" so với phần đầu.

Dàn diễn viên đầy sức hút bị lãng phí.

Dù sở hữu ý tưởng và dàn diễn viên đầy sức hút, bộ phim của Victoria Mahoney vẫn khó thể chiều lòng người xem vì vướng phải quá nhiều điểm trừ trong đường dây câu chuyện, cách phát triển nhân vật... Nếu khán giả đang tìm kiếm một bộ phim hành động thuần giải trí, hậu truyện The Old Guard không phải một lựa chọn quá tệ. Song với những ai kỳ vọng ở chiều sâu nội dung, sự bùng nổ cảm xúc hay những khám phá mới mẻ, tác phẩm rõ ràng không phải một lựa chọn lý tưởng.