Thùy Tiên, MisThy xem 2NE1 diễn ở TP.HCM

Thùy Tiên, Đức Phúc, Lyly, MisThy hay MC Mù Tạt thích thú, hào hứng khi được trực tiếp xem nhóm nhạc 2NE1 biểu diễn tại TP.HCM.

Tối 15/2, đêm nhạc đầu tiên tại TP.HCM của 2NE1 đã chính thức diễn ra. Nhiều sao Việt như Hoa hậu Thùy Tiên, Đức Phúc, Lyly, MisThy hay MC Mù Tạt... tới xem các cô gái của YG Entertainment biểu diễn. Họ thích thú tận hưởng các phần trình diễn ấn tượng của 2NE1.

Tại sự kiện, 2NE1 đã biểu diễn những bản hit làm nên tên tuổi của họ như Fire, I’m The Best, Lonely... Sự kiện bùng nổ trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả Việt. Các cô gái cũng gửi lời chào, bày tỏ tình cảm tới fan Việt sau đó nhảy theo ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh.

Các sao Việt xem concert 2NE1 vào tối 15/2. Ảnh: FBNV.

Hạnh phúc khi được trực tiếp thưởng thức các tiết mục của thần tượng, MC Mù Tạt chia sẻ: “Hôm nay đi quẩy, thầm nghĩ trong đầu chắc ai đi xem concert 2NE1 cũng ‘khá già’ rồi. Nhưng bước vào mới thấy ai cũng như 18 đôi mươi. Lưu lại những khoảnh khắc này, để thấy mình vẫn đi đu Kpop được”. MC kể thêm cô bị lùi giờ bay từ Hà Nội vào TP.HCM, dẫn đến vừa hạ cánh đã vội vàng tới địa điểm tổ chức concert mà chưa kịp ăn uống.

Gây bất ngờ là sự xuất hiện của G-Dragon. Thông qua video chiếu trong đêm nhạc, G-Dragon gửi lời chào tới fan Việt. Điều đó càng khiến người hâm mộ tin vào tin đồn G-Dragon tới Việt Nam biểu diễn trong thời gian tới. Thông tin này gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua nhưng chưa được xác nhận.

Concert của nhóm nhạc 4 thành viên tại TP.HCM có 6 hạng vé khác nhau dao động từ 2,2 triệu đồng tới 6,5 triệu đồng. Tối 16/2, họ sẽ tổ chức thêm đêm nhạc thứ 2 với khán giả Việt. Trong đó, hạng VIP với giá 6,5 triệu đồng có quyền lợi được xem soundcheck, dây đeo độc quyền, làn ưu tiên, send off (được đứng chào nghệ sĩ khi họ diễn xong). Với hạng vé 5 triệu đồng, quyền lợi khán giả là được xem soundcheck.

Hai concert thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Bên cạnh đó, nhóm sẽ biểu diễn tại Macau, Bangkok, Tokyo, Hong Kong, Manila, Singapore…

Ngày 4/10/2024 vừa qua, 2NE1 có buổi biểu diễn tại Hàn Quốc. Sau đó, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Đây là lần diễn chung đầu tiên của 4 cô gái sau 2 năm, kể từ Coachella năm 2022 và là concert đầu tiên của họ sau 10 năm 6 tháng kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014. Đã có thời gian dài ngừng hoạt động nhưng 2NE1 vẫn có quyền lực lớn tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Cùng SNSD, Wonder Girls… họ là nhóm nhạc nữ tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ 2.