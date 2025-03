Lee Si Young ly hôn chồng đại gia

Sau 8 năm chung sống và có một con trai với doanh nhân Cho, diễn viên Lee Si Young xác nhận vợ chồng cô đang làm thủ tục ly hôn.

Theo tin tức ngày 17/3 của YTN, Lee Si Young và ông Cho, chủ một doanh nghiệp đang trong quá trình ly hôn. Các tài liệu đã được nộp lên Tòa án Gia đình Seoul vào đầu năm nay. Cả hai cũng đã hoàn tất các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận ly hôn.

Vợ chồng Lee Si Young ly hôn. Ảnh: Noblesse.

Vào năm 2017, khi Lee Si Young nổi tiếng với vai trò diễn viên, cô đã kết hôn với doanh nhân họ Cho, hơn cô 9 tuổi. Một năm sau đó, họ đón con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, ông Cho liên tục mở rộng quy mô kinh doanh.

Lee Si Young cũng cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bằng cách thường xuyên tiết lộ về ngôi nhà, nơi cô sinh sống và chia sẻ về gia đình trên nhiều chương trình giải trí như I Live Alone, Point of Omniscient Interfere. Cả hai còn quay chung các video vui nhộn rồi đăng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, họ quyết định đường ai nấy đi sau 8 năm.

Lee Si Young sinh năm 1982, ra mắt vào năm 2008. Cô được công chúng biết đến qua bộ phim truyền hình Boys Over Flowers và chương trình giải trí We Got Married. Lee Si Young được yêu mến với hình ảnh tươi sáng và khỏe mạnh. Nữ diễn viên học quyền anh và thậm chí giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu nghiệp dư.

Tác phẩm gần đây nhất của cô là loạt phim Sweet Home mùa 2 và 3 được phát hành vào năm ngoái trên Netflix. Trong phim, cô vào vai Seo Yi Kyung, một lính cứu hỏa có xuất thân từ lực lượng đặc biệt. Nữ diễn viên đã nhận được nhiều đánh giá tích cực cho những cảnh hành động ấn tượng.