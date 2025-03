Kim Soo Hyun lao đao

Gia đình Kim Sae Ron đã đâm đơn kiện YouTuber Lee Jin Ho tội phỉ báng danh dự. Họ dự kiến đệ đơn tố cáo Kim Soo Hyun và công ty quản lý của nam diễn viên.

Theo Chosun, ngày 17/3, gia đình Kim Sae Ron đệ đơn kiện YouTuber Lee Jin Ho vì tội phỉ báng danh dự. Luật sư Bu Ji Seok - đại diện pháp lý của gia đình - tổ chức cuộc họp báo trước Phòng Dân nguyện của Sở Cảnh sát thủ đô Seoul và tuyên bố nộp đơn kiện.

Phát biểu trước báo giới, luật sư Bu cho biết: "Lý do mà người đã khuất đăng tải bức ảnh với diễn viên Kim Soo Hyun vào tháng 3/2024 chỉ vì cô ấy nhận được thông báo đòi nợ từ công ty quản lý và liên lạc với Kim Soo Hyun, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, cô ấy chỉ đăng ảnh trong khoảnh khắc suy nghĩ rằng có lẽ anh ấy sẽ liên lạc lại".

Luật sư Bu Ji Seok trong họp báo ngày 17/3. Ảnh: Chosun.

Luật sư tiếp tục: "YouTuber Lee Jin Ho phủ nhận quan hệ yêu đương, hơn nữa còn lan truyền những thông tin sai lệch khiến Kim Sae Ron bị khắc họa như một người phụ nữ kỳ lạ, gây ra những đau khổ tinh thần tột độ đến mức cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến quyết định cực đoan".

Theo luật sư, YouTuber Lee đã đăng tải loạt video trên kênh YouTube với các tiêu đề như: "Lý do thực sự khiến nữ diễn viên Kim Sae Ron đi chệch hướng" (tháng 11/2022), "Kim Sae Ron làm thêm tại quán cà phê trong nước mắt", "Sự đáng trách của Kim Sae Ron", "Lý do bị phạt tiền vì lái xe khi say rượu", "Kim Sae Ron lại tự tay xóa ảnh. Ẩn mình sau tin đồn kết hôn?"... Các video này được chuyển sang chế độ riêng tư sau khi Kim Sae Ron qua đời.

Trước đó, trong các video trên YouTube, Lee Jin Ho cho rằng việc Kim Sae Ron đăng ảnh dường như xảy ra trong tình trạng vừa bốc đồng vừa bất ổn. Anh nói nữ diễn viên đã xóa ảnh chỉ sau 3-4 phút đăng tải, nhưng hậu quả sau đó rất lớn. YouTuber này khẳng định, thông qua người quen, Kim Sae Ron đã bày tỏ sự hối hận về sai lầm và sự bốc đồng của mình.

Tuy nhiên, tuyên bố này bị luật sư Bu phản bác. Ông nói: "Sau khi Kim Sae Ron qua đời, Lee Jin Ho đã xóa các video YouTube trước đây, điều này tương đương với hành vi tiêu hủy chứng cứ. Chúng tôi kêu gọi khám xét và điều tra bắt giữ anh ta".

Gia đình Kim Sae Ron đang xem xét kiện Kim Soo Hyun. Ảnh: Chosun.

Cũng trong họp báo, luật sư Bu nói sẽ sớm kiện cả Kim Soo Hyun và công ty quản lý Gold Medalist. "Chúng tôi đang xem xét nhiều tội danh khác nhau như tội đe dọa và phỉ báng danh dự", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, Kwon Young Chan - Giám đốc Hiệp hội Phòng chống tự tử cho người nổi tiếng Hàn Quốc - đã tham dự cuộc họp báo cùng ngày và cho biết: "7 thành viên gia đình của Kim Sae Ron đã tìm đến tôi và yêu cầu giúp đỡ sau khi cô ấy qua đời. Thậm chí còn có một bức thư ghi nội dung Kim Sae Ron hẹn hò với Kim Soo Hyun từ năm 2015". Đồng thời, ông Kwon nói: " Chúng tôi dự kiến kiện không chỉ Lee Jin Ho mà còn cả các phóng viên của các tờ báo giải trí khác có liên quan đến vụ này".

Sau sự kiện họp báo của gia đình Kim Sae Ron, phía Kim Soo Hyun chưa có động thái gì thêm. Bê bối khiến nam diễn viên lao đao, bị loạt nhãn hàng quay lưng. Bộ phim Knock-Off chưa lên sóng rơi vào cảnh mù mịt.