Bùi Anh Tuấn đuối sức

Ra mắt liên tiếp sản phẩm âm nhạc mới nhưng Bùi Anh Tuấn không gây chú ý. Các ca khúc của anh có thành tích khiêm tốn.

Dấu ấn của Bùi Anh Tuấn đang ngày càng mờ nhạt trên thị trường âm nhạc Việt. Đó là kết cục khó tránh khi Bùi Anh Tuấn đã vắng bóng quá lâu còn thị trường vẫn chuyển động không ngừng với hàng loạt ca sĩ mới, sản phẩm mới được ra mắt mỗi ngày. Bùi Anh Tuấn tiến từng bước rất chậm rãi kể từ thời điểm anh là hiện tượng ở vòng Giấu mặt của cuộc thi Giọng hát Việt với bài hát Nơi tình yêu bắt đầu.

Bùi Anh Tuấn bỏ lỡ thời cơ

13 năm đã trôi qua kể từ ngày Bùi Anh Tuấn gây sốt ở Giọng hát Việt. Nam ca sĩ sở hữu giọng nam cao, âm sắc đẹp, sáng, đầy cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc khá tốt. Màu giọng của anh đẹp nhất với những bản ballad. Với ngoại hình thư sinh, điển trai cộng khả năng hát live ấn tượng, Bùi Anh Tuấn thừa sức có hit, có lượng fan lớn và có cả những live show hoành tráng hàng nghìn khán giả. Nhưng đổi lại những mong đợi của khán giả lại là một Bùi Anh Tuấn vướng hàng loạt scandal rồi im ắng suốt nhiều năm.

Vài năm qua, Bùi Anh Tuấn rất ít đi diễn, anh thỉnh thoảng tham gia một số live show với tư cách khách mời và vẫn được khen ngợi về kỹ năng trình diễn, giọng hát. 13 năm qua, số MV của nam ca sĩ đếm trên đầu ngón tay. MV gần nhất của Bùi Anh Tuấn là Thuận theo ý trời được tung ra từ cách đây 5 năm. Nam ca sĩ vẫn có một số sản phẩm âm nhạc chẳng hạn Đường ai nấy đi (2020), Người duy nhất (năm 2021), Chuyện hai đứa (2024)... nhưng chủ yếu phát hành dạng nhạc số.

Trong cùng quãng thời gian đó, những ca sĩ khác đủ sức tung ra vài MV, album hoặc tổ chức thêm đêm nhạc.

Và trong thời đại MV có vai trò rất quan trọng, đôi khi quyết định "thành bại" của một dự án âm nhạc, đến mức nhiều ca sĩ đầu tư tiền tỷ cho một MV như hiện tại, lựa chọn của Bùi Anh Tuấn đã dần đẩy anh vào sự lãng quên của những khán giả trẻ thuộc Gen Z.

Với việc vắng bóng quá lâu, ít đi diễn, Bùi Anh Tuấn đã bỏ lỡ nhiều thời gian và cơ hội để bứt phá. Ảnh: FBNV.

Tháng 4/2024, nam ca sĩ lần hiếm hoi trở lại với ca khúc Vẽ lại bức tranh của mẹ. Nhưng đây là bản nhạc phim Lật mặt 7: Một điều ước do Lý Hải sản xuất nên cũng không được quảng bá nhiều. Chưa kể, chủ đề bài hát là về tình cảm gia đình nên cũng khó viral bằng các ca khúc nhạc trẻ.

Trong tình huống đó, thương hiệu Bùi Anh Tuấn dần lu mờ giữa dàn ca sĩ Gen Z đang thống trị thị trường âm nhạc và kết quả là nam ca sĩ vừa trở lại với sản phẩm âm nhạc mới nhưng thành tích ảm đạm. Cách đây khoảng 2 tuần, Bùi Anh Tuấn tung ra EP mới gồm 3 ca khúc Người mãi vì em, Người em mãi chờ và Nhắn gió mây rằng anh yêu em. Vẫn là những bản ballad, thế mạnh của Bùi Anh Tuấn, nam ca sĩ tiếp tục chinh phục khán giả về giọng hát, cảm xúc. Với chất giọng dày, ấm cùng nốt cao tuy không còn được vang, sáng như xưa nhưng vẫn tròn trịa, cảm xúc, Bùi Anh Tuấn đem đến những bản tình ca lãng mạn, da diết.

Tuy nhiên, thành tích bài hát đạt được khá thấp. Trong đó, Người em mãi chờ chỉ đạt 51.000 lượt xem sau khoảng 2 tuần, Nhắn gió mây rằng anh yêu em nhận 61.000 lượt xem tính tới tối 14/2. Người mãi vì em được đón nhận nhiều nhất cũng đang tạm dừng ở mốc hơn 96.000 lượt xem. Việc các ca khúc trên không có MV chính thức cũng có thể là một phần lý do khiến chúng chưa bứt phá về lượt xem.

Các bài hát gần như không được bàn tán trên mạng xã hội, trái ngược với loạt sản phẩm ra mắt cùng thời điểm như Chăm em cả đời của Đức Phúc hay Dù cho tận thế từ Erik. Đương nhiên, sự chênh lệch này cũng đến từ việc Bùi Anh Tuấn ra sản phẩm âm thầm, không quảng cáo rình rang. Trong khi đó, Erik, Đức Phúc mời cả dàn sao tham gia MV và tích cực giới thiệu sản phẩm thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Lép vế trong cuộc đấu Valentine

Ngoài sản phẩm cá nhân, Bùi Anh Tuấn còn kết hợp với Trung Quân Idol trong MV I Do ra mắt tối 12/2. Con số MV này đạt được khá hơn những sản phẩm phát hành trước đó không lâu của Bùi Anh Tuấn, nhưng cũng chưa đủ để thành hit. Tới tối 14/2, tức 2 ngày kể từ khi phát hành, I Do đạt hơn 203.000 lượt xem.

Bài hát thuộc thể loại pop, ballad do Trần Kiên sáng tác và đã được 2 ca sĩ thể hiện trong concert 1689 diễn ra cuối năm 2024. Như Trung Quân Idol giới thiệu, I Do ngoài đánh dấu lời hẹn hơn 10 năm sẽ có sản phẩm chung của 2 ca sĩ còn mở đường cho Bùi Anh Tuấn trở lại với âm nhạc sau thời gian dài nghỉ ngơi.

I Do không đơn thuần là màn hợp tác của 2 ca sĩ mà quanh đó là rất nhiều mong đợi khi hai chất giọng nội lực, nổi bật bởi những nốt cao xuất sắc song ca cùng nhau. Bởi thế, việc sản phẩm đạt lượt xem không cao là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, những gì I Do đón nhận cũng dễ hiểu khi ngoài giọng hát đẹp từ 2 ca sĩ, giai điệu bài hát chưa đủ ấn tượng. Bố cục bài hát rời rạc, thiếu bắt tai cộng thêm phần ca từ khá tối nghĩa là điểm trừ lớn khiến I Do chưa có độ phủ sóng như khán giả kỳ vọng.

Sự kết hợp của hai giọng ca nam ấn tượng chưa đem về kết quả xứng tầm. Ảnh: FBNV.

Bối cảnh thị trường đang cạnh tranh với hàng loạt sản phẩm Valentine ra mắt từ Đức Phúc, Erik hay Hồ Quỳnh Hương lại càng khiến I Do mờ nhạt, khó có cơ hội bứt phá. Trong cuộc đấu dịp Valentine, Erik đang hoàn toàn thắng thế và gần như không đối thủ. Dù cho tận thế của Erik cũng đơn thuần là ballad, chất liệu, cách xử lý không mới mẻ nhưng lợi thế nhiều về giọng hát lẫn dàn khách mời khủng và là nhạc phim Bộ tứ báo thủ. Nhờ đó, bài hát này độc chiếm nhiều phương diện khác nhau trong số những sản phẩm ra mắt dịp Lễ Tình nhân, nổi bật nhất là lượt xem lớn với vị trí số 1 trên top thịnh hành.

Như vậy, sau liên tiếp các sản phẩm cá nhân lẫn hợp tác với ca sĩ khác, Bùi Anh Tuấn chưa có bất cứ ca khúc nào đủ sức để hâm nóng tên tuổi. Bùi Anh Tuấn dường như đang đuối sức và có lẽ nam ca sĩ cần chọn lựa kỹ càng, với những sản phẩm phù hợp thị hiếu khán giả hơn.