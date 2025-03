Video thân mật của Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun

Tối 18/3, Viện nghiên cứu Garosero tung ra đoạn video riêng tư của Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun được quay tại nhà riêng của diễn viên quá cố.

Sau nhiều ngày, sự việc giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron chưa dừng lại. Ngày 18/3, cả phía Kim Soo Hyun và gia đình Kim Sae Ron đều có những tuyên bố mới. Đáng nói, tối 18/3, Viện nghiên cứu Garosero tung ra đoạn video riêng tư được quay tại nhà riêng của Kim Sae Ron.

Cùng video trên, Viện nghiên cứu Garosero chú thích: “Kim Sae Ron đang ngồi xem tivi cùng một người đàn ông. Lúc cô bị nấc, người này đã xoa lưng cho cô”. Đoạn video quay cận mặt Kim Sae Ron và biểu cảm của cô khi được chàng trai (được cho là Kim Soo Hyun) xoa lưng cho.

Tuy nhiên, khi tung ra đoạn video, Garosero vướng tranh cãi dữ dội. Đầu tiên, đoạn nhạc xuất hiện ở đầu clip là bài hát Solo của Jennie, phát hành tháng 11/2018. Kim Soo Hyun phục vụ trong quân ngũ tới tháng 7/2019 mới xuất ngũ.

Viện nghiên cứu Garosero gây bức xúc khi tung ra clip riêng tư của 2 ngôi sao. Ảnh: Ten Asia.

Do đó, đoạn clip có thể được quay sau khoảng thời gian này. Ngôi nhà trong clip cũng được chỉ ra là do công ty của Kim Soo Hyun thuê cho Kim Sae Ron từ năm 2019. Do đó, khán giả thắc mắc lý do Garosero tung ra clip kể trên vì nó vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, chưa kể, Kim Sae Ron đã qua đời. Điều cần thiết lúc này là Garosero chứng minh được Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên chưa thành niên thay vì tung ra các video, hình ảnh riêng tư.

Sáng 13/8, Kim Soo Hyun tung 12 trang văn bản để phản bác những cáo buộc của gia đình Kim Sae Ron lẫn Viện nghiên cứu Garoseo. Công ty nhấn mạnh không ép Kim Sae Ron phải gấp rút trả nợ.

Về việc gửi giấy nợ lần 2 cho Kim Sae Ron, công ty Kim Soo Hyun giải thích: “Bức thư có mục đích giải thích tại sao chúng tôi thúc giục cô ấy trả nợ và tiết lộ ý định đàm phán với cô ấy về vấn đề này. Như đã thấy trong bức thư thứ hai, chúng tôi nêu: 'Nếu công ty không yêu cầu thanh toán khoản nợ, chúng tôi có thể bị buộc tội vi phạm lòng tin'. Ý định của chúng tôi chỉ là chủ động thảo luận về phương pháp trả nợ”.

Sau chia sẻ của phía Kim Soo Hyun, đại diện gia đình Kim Sae Ron tỏ ra thất vọng. Một đại diện từ gia đình cố diễn viên chia sẻ với Hankyung vào cùng ngày: "Chúng tôi quyết định tiến hành giám định kỹ thuật số với những bức ảnh để có thể chứng minh cố diễn viên Kim Sae Ron từng có mối quan hệ với Kim Soo Hyun khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên".