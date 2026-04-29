Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây từ trực thăng, đổ bộ tàu gần Iran

Quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động kiểm soát hàng hải khi cho lực lượng đổ bộ lên một tàu hàng gần Iran, với nghi vấn phương tiện này vi phạm các quy định phong tỏa do Washington áp đặt.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/4 cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã triển khai lên tàu M/V Blue Star III - một tàu thương mại bị nghi đang tìm cách di chuyển đến Iran, qua đó vi phạm lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ ban hành, theo AFP.

Sau khi tiến hành kiểm tra và xác minh lộ trình, lực lượng Mỹ đã cho phép con tàu tiếp tục hành trình, với điều kiện không cập bất kỳ cảng nào của Iran.

CENTCOM nhấn mạnh các hoạt động thực thi lệnh phong tỏa vẫn đang được triển khai rộng khắp khu vực Trung Đông, đồng thời cho biết tính đến nay đã có 39 tàu bị chuyển hướng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định.

Một đoạn video do CENTCOM công bố cho thấy cảnh binh sĩ Mỹ đu dây từ trực thăng xuống tàu M/V Blue Star III trong quá trình kiểm soát.

Đáng chú ý, Blue Star III là tàu thương mại thứ tư bị lực lượng Mỹ tiếp cận kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran hơn hai tuần trước. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên không bị giữ lại sau kiểm tra.

Theo tuyên bố từ quân đội Mỹ, chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn được triển khai từ ngày 13/4 sau khi các cuộc hòa đàm giữa Washington và Tehran tại Islamabad đổ vỡ. Chiến dịch huy động hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm Thủy quân lục chiến và lực lượng đặc nhiệm, cùng gần 200 máy bay và tàu chiến.

Ngày 16/4, Hải quân Mỹ tiếp tục mở rộng phạm vi phong tỏa, áp dụng với nhiều loại hàng hóa bị xem là cấm vận. Đồng thời, Washington tuyên bố mọi tàu thuyền bị nghi ngờ hướng tới Iran đều có thể bị chặn dừng, kiểm tra và khám xét.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cảnh báo Washington sẽ truy đuổi mọi phương tiện bị cho là hỗ trợ Iran, không chỉ trong vùng biển quốc tế mà cả trong lãnh hải nước này.

Chính quyền Trump khẳng định sẽ duy trì các hoạt động thực thi pháp luật trên biển trên phạm vi toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới bị coi là bất hợp pháp và ngăn chặn dòng hỗ trợ vật chất cho Iran. Ông Trump cũng coi chiến dịch này là đòn bẩy buộc Tehran quay lại bàn đàm phán, đồng thời tuyên bố Mỹ đang “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ thế giới.

Về phía Iran, Tehran lên án mạnh mẽ các biện pháp phong tỏa của Mỹ, khẳng định sẽ đáp trả và cho rằng chính Washington là bên khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc cũng như làm gia tăng căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz.

Các quan chức Iran cũng nhấn mạnh sẽ không thể có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn toàn diện nào nếu Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.