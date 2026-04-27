Iran phô diễn UAV giữa thành phố

  • Thứ hai, 27/4/2026 20:17 (GMT+7)
Hãng tin Fars công bố đoạn video cho thấy quân đội Iran đã trình diễn các máy bay không người lái Shahed 136 tại quảng trường Saat ở thành phố Tabriz.

Theo Cổng thông tin vũ khí nguồn mở, máy bay không người lái (UAV) Shahed (còn được gọi là UAV tự sát hoặc UAV cảm tử), là phương tiện do Iran thiết kế, có khả năng bay tới mục tiêu định sẵn và phát nổ khi va chạm.

UAV này có trọng lượng khoảng 200 kg, mang theo đầu đạn nổ phân mảnh ước tính nặng 30-50 kg, đủ sức tấn công những mục tiêu kiên cố cũng như các phương tiện bọc giáp hiện đại nhất.

Shahed-136 có thể bay với tốc độ 150 km/h trong nhiều giờ, có khả năng thực hiện các hoạt động trên một phạm vi lên tới 2.000 km.

Theo Fars, song song với hoạt động phô diễn khí tài, các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ vẫn diễn ra hằng đêm tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran kể từ khi xung đột với MỹIsrael bùng phát. Tuần trước, một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo cũng xuất hiện trong một cuộc diễu hành tương tự.

Trong một diễn biến liên quan, bình luận về năng lực quân sự của Iran, Chủ tịch ủy ban chính sách thông tin của Hội đồng Liên bang Nga Alexey Pushkov cho biết, Tehran sở hữu hàng chục nghìn máy bay không người lái và tên lửa.

"Iran đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài. Họ đã di dời hầu hết các cơ sở tên lửa của mình xuống lòng đất, nơi cực kỳ khó tiếp cận, và phân tán chúng khắp cả nước. Họ dường như có hàng chục nghìn máy bay không người lái và tên lửa. Và họ đã làm việc này trong một thời gian dài, chuẩn bị cả về kinh tế", ông nói.

Ông Pushkov nhận định cuộc xung đột hiện nay mang tính "sống còn" đối với Iran, vì vậy nước này sẽ kiên quyết theo đuổi đến cùng. Trong khi đó, ông cho rằng với Mỹ, đây là một "cuộc chiến tự chọn", không mang tính bắt buộc.

Tình thế khó xử của Mỹ và Iran

2 giờ trước 19:16 27/4/2026

Không chiến tranh, cũng chưa hòa bình, Washington và Tehran đang lao vào cuộc đấu sức kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột và gây sốc cho kinh tế toàn cầu.

Pakistan 'hụt hơi' trong sứ mệnh đưa Mỹ - Iran trở lại bàn đàm phán

2 giờ trước 18:59 27/4/2026

Mỹ và Iran đã không thể khởi động vòng đàm phán hòa bình thứ hai vào cuối tuần qua, bất chấp những nỗ lực đến phút chót của Pakistan, giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Islamabad trong việc dàn xếp để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 2 tháng.

