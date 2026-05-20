Nga, Belarus diễn tập hạt nhân quy mô lớn giữa căng thẳng với NATO

Nga và Belarus bắt đầu cuộc diễn tập hạt nhân kéo dài 3 ngày, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tài chiến lược.

Ảnh cắt từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 12/5, cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới của Nga đã được phóng thử nghiệm tại địa điểm không xác định. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5 thông báo nước này cùng đồng minh Belarus đang tiến hành cuộc diễn tập hạt nhân nhằm mô phỏng phản ứng trong trường hợp hai nước đối mặt hành động “gây hấn”.

Theo RT, cuộc diễn tập diễn ra trong ngày 19-21/5, với sự tham gia của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược cùng nhiều đơn vị quân sự tại miền Trung và Tây Bắc Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 64.000 binh sĩ, 7.800 phương tiện quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm đang tham gia cuộc diễn tập. Trong số này có 8 tàu ngầm chiến lược mang tên lửa hạt nhân.

Thông báo cũng nêu nội dung diễn tập bao gồm “công tác chuẩn bị chung cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã triển khai tại Belarus”.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc diễn tập tập trung vào các hoạt động triển khai bí mật, cơ động đường dài và huấn luyện lực lượng chuẩn bị phóng tên lửa từ những vị trí không được lên kế hoạch trước.

Theo phía Belarus, các đơn vị tên lửa và không quân của hai nước sẽ thực hành vận chuyển vũ khí tới các địa điểm phóng giả định và chuẩn bị sử dụng trong điều kiện tác chiến.

“Đây là hoạt động huấn luyện theo kế hoạch, không nhằm vào bên thứ ba nào và không tạo ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực”, Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh.

Nga triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus từ năm 2023, sau nhiều đề nghị từ Minsk. Đến năm 2025, Moskva tiếp tục đưa hệ thống tên lửa siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik tới quốc gia đồng minh này.

Belarus cho rằng các động thái trên xuất phát từ chính sách mà nước này gọi là mang tính đối đầu từ phương Tây. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó tuyên bố Minsk “không còn lựa chọn nào khác ngoài tăng cường năng lực phòng thủ”, trong bối cảnh NATO tiếp tục tăng hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt là ở Ba Lan.

Trong khi đó, theo RT, Ba Lan và Pháp cuối tháng 4 vừa qua đã lên kế hoạch tổ chức tập trận quân sự chung với kịch bản mô phỏng các đòn tấn công thông thường và hạt nhân nhằm vào Nga và Belarus.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khi đó tuyên bố: “Hợp tác giữa chúng tôi, cả trong lĩnh vực hạt nhân lẫn tập trận chung, là sự hợp tác không có giới hạn”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng không loại trừ khả năng triển khai máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Ba Lan, đồng thời cam kết sẽ có “những bước tiến cụ thể” trong hợp tác hạt nhân trong vài tháng tới.

Ở chiều ngược lại, Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công NATO, gọi những nhận định này là “vô lý”. Moskva cũng cho rằng các kế hoạch tập trận hạt nhân giữa Pháp và Ba Lan phản ánh xu hướng “quân sự hóa và hạt nhân hóa” ngày càng gia tăng tại châu Âu.

Căng thẳng giữa Nga và một số nước NATO tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh một phần hiện diện quân sự tại châu Âu, bao gồm việc hủy kế hoạch triển khai tên lửa Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Đức và cắt giảm lực lượng quân sự tại nước này.