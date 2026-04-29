Tình báo Mỹ dò xét Iran để rút quân

Cơ quan tình báo Mỹ đang dò xét, đánh giá cách Iran phản ứng nếu Tổng thống Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến đã kéo dài hai tháng, rồi tiến hành... rút quân.

Giữa bối cảnh đất nước trải qua chiến sự, người dân Iran thể hiện sự ủng hộ dành cho chính quyền, liên tục xuống đường diễu hành phản đối chiến sự của Mỹ - Israel tiến hành tại Iran. Ảnh: Reuters.

Chiến sự Iran đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và trở thành gánh nặng chính trị đối với Nhà Trắng. Vì vậy, theo hai quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters, cộng đồng tình báo Mỹ đang làm nhiệm vụ mới: Phân tích vấn đề theo nhiều kịch bản khác nhau, nếu ông Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng rồi rút quân.

Nhiệm vụ hiện được triển khai theo yêu cầu của các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Mục tiêu là đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với lựa chọn rút lui khỏi cuộc xung đột tại Iran.

Nhiệm vụ mới của tình báo Mỹ

Hiện một số quan chức và cố vấn lo ngại cuộc chiến tại Iran sẽ khiến đảng Cộng hòa chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Tại thời điểm này, chính quyền Mỹ chưa có quyết định cuối cùng, ông Trump vẫn có thể tăng cường hoạt động quân sự tại Iran. Dù vậy, việc hạ nhiệt chiến sự được xem là sẽ giúp giảm áp lực chính trị đối với ông Trump.

Mặt trái của lựa chọn hạ nhiệt chiến sự chính là nguy cơ Iran tự tin hơn, tái xây dựng các chương trình hạt nhân và tên lửa, tiếp tục đe dọa các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Hiện chưa rõ khi nào cộng đồng tình báo sẽ hoàn tất nhiệm vụ đánh giá, song trước đây tình báo Mỹ vốn đã phân tích phản ứng của giới lãnh đạo Iran trước kịch bản Mỹ tuyên bố chiến thắng.

Cuộc sống của người dân Iran trong lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters.

Theo đó, cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng nếu ông Trump tuyên bố chiến thắng và rút bớt lực lượng khỏi khu vực, Iran sẽ nhìn nhận đây là thắng lợi của Iran.

Nếu ông Trump tuyên bố Mỹ chiến thắng, đồng thời vẫn duy trì hiện diện lực lượng quân sự đông đảo tại khu vực, Iran sẽ coi đây là chiến thuật đàm phán của Mỹ, đồng thời không nhìn nhận rằng chiến sự đã chấm dứt.

Hiện Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về thông tin Reuters có được.

“CIA không nắm rõ đánh giá được cho là của cộng đồng tình báo”, bà Liz Lyons, Giám đốc văn phòng đối ngoại của Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, cho biết khi được hỏi về vấn đề này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ vẫn đang tham gia đàm phán với Iran và sẽ “không vội vàng đi tới một thỏa thuận tồi”.

“Tổng thống sẽ chỉ tham gia thỏa thuận đảm bảo đặt an ninh quốc gia Mỹ lên hàng đầu, ông đã khẳng định rõ Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà Kelly nói.

Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chiến tại Iran không được người dân Mỹ ủng hộ. Chỉ 26% người tham gia khảo sát của Reuters/Ipsos trong tuần trước cho rằng chiến dịch quân sự xứng đáng với chi phí bỏ ra, chỉ 25% người Mỹ tin rằng cuộc chiến giúp nước Mỹ an toàn hơn.

Các lựa chọn quân sự vẫn được cân nhắc

3 nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng cho biết ông Trump hiểu rõ cái giá chính trị mà ông và đảng Cộng hòa đang phải trả cho chiến sự Iran.

Hơn 20 ngày sau khi ông Trump tuyên bố ngừng bắn tại Iran, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa thể mở lại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải huyết mạch của kinh tế toàn cầu vẫn đang bị tê liệt.

Việc gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đẩy chi phí năng lượng tăng cao trên toàn cầu. Khả năng làm gián đoạn thương mại quốc tế giúp Iran có đòn bẩy đáng kể trong hoạt động đàm phán với Mỹ. Đến nay, hai bên vẫn cách xa việc đạt tới thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump đang đứng trước nhiều lựa chọn và áp lực chính trị lớn trong cách vận hành chiến sự Iran. Ảnh: Reuters.

Cuối tuần trước, ông Trump đã hủy chuyến đi tới Pakistan của hai đặc phái viên Mỹ với mục đích gặp gỡ quan chức Iran. Ông Trump nói với báo giới Mỹ rằng việc di chuyển này “tốn quá nhiều thời gian” so với kết quả thực chất có thể đạt được. Đồng thời, Tổng thống Mỹ nhắn nhủ nếu Iran thực sự muốn đàm phán, họ “chỉ cần gọi điện”.

Dù đang xem xét khả năng rút quân, nhiều phương án quân sự vẫn được chính quyền ông Trump đặt ra, trong đó có khả năng nối lại không kích, theo một nguồn tin khác chia sẻ với Reuters.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin cho biết những phương án mạnh nhất, như triển khai lực lượng trên bộ vào lãnh thổ Iran, hiện ít có khả năng xảy ra. Quan chức Nhà Trắng mô tả áp lực trong nước đòi hỏi Tổng thống sớm kết thúc chiến tranh là “rất lớn”.

Một nguồn thạo tin cho biết Iran đã tận dụng lệnh ngừng bắn để khôi phục các bệ phóng tên lửa, đạn dược, UAV, cùng các trang thiết bị bị chôn vùi dưới đống đổ nát vì các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Do đó, chi phí để Mỹ tiếp tục vận hành chiến tranh toàn diện tại Iran hiện tăng cao hơn, so với trước khi lệnh ngừng bắn được áp dụng bắt đầu từ ngày 8/4.

Mỹ chặn bắt tàu chở dầu liên quan Iran Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết trong ngày 21/4, lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và chặn bắt đối với tàu chở dầu M/T Tifani, tàu không mang quốc tịch và đang bị trừng phạt. Quá trình chặn bắt không xảy ra sự cố. Bộ này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải trên phạm vi toàn cầu nhằm ngăn chặn những tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.