Thương vụ Ederson tới MU có nguy cơ đổ bể

Dù từng được kỳ vọng gia nhập Old Trafford, thương vụ Ederson đối diện nguy cơ đổ vỡ khi Manchester United ưu tiên tập trung hoàn tất việc chiêu mộ Andrey Santos.

Thương vụ Ederson đối diện nguy cơ đổ vỡ.

Manchester United đang đối mặt khả năng hủy bỏ thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta, bất chấp những thông tin trước đó khẳng định cầu thủ này sẽ kiểm tra y tế ngay sau World Cup 2026.

Phóng viên Felipe Silva tiết lộ quá trình đàm phán đã bị đình trệ và kịch bản tuyển thủ Brazil cập bến Old Trafford ngày càng trở nên xa vời. Theo ông, các hoạt động chuyển nhượng liên quan đến tiền vệ thuộc biên chế Atalanta hiện không có tiến triển mới.

Trên trang cá nhân, Silva cho biết: "Thương vụ Ederson đang bị đình trệ. Ở thời điểm hiện tại, xu hướng là thỏa thuận này sẽ không tiếp tục diễn ra với "Quỷ đỏ"". Đây là diễn biến bất ngờ bởi trước đó, nhiều nguồn tin thân cận với Manchester United khẳng định các điều khoản cá nhân và kế hoạch kiểm tra y tế chi tiết đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Thương vụ Ederson chững lại diễn ra đúng thời điểm Manchester United đang dồn toàn lực để hoàn tất việc ký hợp đồng với tiền vệ Andrey Santos từ Chelsea. Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để sở hữu chữ ký của anh.

Hiện vẫn chưa có báo cáo chính thức nào xác nhận việc chiêu mộ Santos đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn sự quan tâm của Manchester United dành cho Ederson. Dù vậy, với tình trạng đình trệ hiện nay, khả năng "Quỷ đỏ" sở hữu cả hai tiền vệ người Brazil trong cùng một kỳ chuyển nhượng là tương đối thấp.

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