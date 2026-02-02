Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thương vụ Benzema làm đảo lộn Saudi Pro League

Việc Karim Benzema gia nhập Al Hilal sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này.

Benzema mâu thuẫn với Al Ittihad.

Theo Foot Mercato và ESPN, Benzema sắp gia nhập Al Hilal ngay trong giai đoạn còn lại của phiên chợ giữa mùa. Các cuộc đàm phán giữa Al Hilal và Al Ittihad đang diễn ra gấp rút, để hoàn tất vụ chuyển nhượng Benzema ngay trong 1-2 ngày tới.

Benzema đạt thỏa thuận cá nhân với Al Hilal cho hợp đồng 1,5 năm, với mức lương giữ nguyên khi anh còn ở Al Ittihad (108 triệu USD/năm). Các chuyên gia nhận định vụ chuyển nhượng này sẽ làm đảo lộn Saudi Pro League, bởi Al Hilal vốn rất mạnh và đang dẫn đầu cuộc đua vô địch.

Nếu có sự xuất hiện của Benzema, Al Hilal gần như sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn so với phần còn lại của giải đấu. Trước đó, Benzema trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Arabia sau những trục trặc liên quan đến việc gia hạn hợp đồng với Al Ittihad.

Đề nghị gia hạn hợp đồng của Al Ittihad với Benzema bị chân sút người Pháp coi là xúc phạm và thiếu tôn trọng, khi CLB này giảm lương của anh ở mức đáng kể.

Ngôi sao người Pháp sau đó đệ trình đề xuất của mình lên Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Fund - PIF), đơn vị sở hữu 4 CLB hàng đầu Saudi Arabia, với mong muốn ở lại Saudi Pro League thay vì trở về châu Âu.

Ban lãnh đạo CLB Al Ittihad bất lực trước quyết định từ Benzema. Đây là tổn thất lớn về mặt chuyên môn đối với đội bóng của HLV Sergio Conceicao, khi mất đội trưởng kiêm chân sút chủ lực. Song, nó lại là cơ hội lớn cho Al Hilal, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League mùa này.

Tường Linh

