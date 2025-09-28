Thương mại điện tử tăng trưởng vượt kế hoạch

Thị trường thương mại điện tử B2C trong 8 tháng đầu năm tăng trưởng vượt trội 25-27%, là cơ sở để Bộ Công Thương nâng kịch bản tăng trưởng cả năm lên 25,5%.

Thị trường thương mại điện tử bán lẻ (B2C) đang là điểm sáng vượt trội trong bức tranh tăng trưởng của ngành. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành theo Nghị quyết số 230/NQ-CP và Nghị quyết số 226/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Đáng chú ý, trong bức tranh chung, Bộ Công Thương cho biết thị trường thương mại điện tử bán lẻ (B2C) đang là điểm sáng vượt trội.

Ngay từ đầu năm 2025, ngành thương mại điện tử đã đặt mục tiêu tăng trưởng 20-22%. Nhưng thực tế 8 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận tốc độ bứt phá 25-27%, cao hơn 3-7% so với dự kiến.

Bộ dự báo trong quý III/2025, tăng trưởng của thị trường này có thể bật lên 27,67%, tức vượt gần 6% so với kịch bản cũ. Sang tới quý IV, tăng trưởng ước tính đạt 33,67%, cao hơn gần 8% so với dự báo cũ.

Các kết quả này có thể đưa mức tăng trưởng cả năm của thị trường B2C lên mức 25,5%, vượt xa dự báo 20-22% đưa ra vào đầu năm.

Đặc biệt, riêng tháng 12, Bộ Công Thương dự kiến ghi nhận mức tăng kỷ lục 35%, khẳng định thương mại điện tử tiếp tục là động lực quan trọng cho tiêu dùng và thương mại.

Bộ đánh giá các hoạt động kích cầu tiêu dùng cuối năm đã trở thành thông lệ, là chất tạo xúc tác cho tăng trưởng vượt trội. Chính vì vậy, việc điều chỉnh kịch bản không chỉ dựa trên các con số quá khứ, mà còn tính đến các động lực thị trường mang tính mùa vụ, bảo đảm ngành thương mại điện tử có thể duy trì và vượt mục tiêu mới.

Tăng trưởng vượt trội của thị trường B2C trước đó cũng đã được công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử (TMĐT) YouNet ECI ghi nhận.

Đơn vị này thống kê tổng giá trị giao dịch (GMV) của 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đã đạt 222.100 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ và vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của ngành bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong cùng giai đoạn.

Tổng cộng, đã có 1,9 tỷ đơn vị sản phẩm đến từ hơn 579.600 nhà bán hàng khác nhau được tiêu thụ.

Cũng theo báo cáo do YouNet ECI và YouNet Media phát hành, thị trường TMĐT Việt Nam được dự báo tăng trưởng kép 35%/năm đến năm 2028 với hai trụ cột chính là shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) và giá trị giỏ hàng ngày càng tăng.

Trước đó, bất chấp kinh tế toàn cầu và khu vực vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, thương mại điện tử Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đạt mức 18-25% mỗi năm. Năm 2023, thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng 25%, với quy mô doanh thu B2C đạt 20,5 tỷ USD . Năm 2024, quy mô doanh thu B2C vượt mốc 25 tỷ USD .

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hiện quy mô thị trường thương mại điện tử chiếm 2/3 giá trị kinh tế số của cả nước, giúp Việt Nam lọt top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.

Khảo sát của Cục Thương mại điện tử và kinh tế số cũng cho thấy trung bình 1 người tiêu dùng Việt Nam mua hàng trực tuyến tới 4 lần/tháng. Với thị trường gần 100 triệu dân, chiếm 1,23% dân số thế giới, lại nằm cạnh các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, trong khu vực ASEAN..., Việt Nam được đánh giá tiềm năng phát triển thương mại điện tử còn rất lớn.