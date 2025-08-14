Thượng đỉnh Trump - Putin trước giờ G

Chỉ còn 2 ngày nữa tới thượng đỉnh Trump - Putin, giới chức Mỹ đang chạy nước rút chuẩn bị với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay nhau khi gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan vào năm 2018. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng ngày 12/8 thông báo Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp song phương tại thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ vào ngày 15/8, theo hãng tin Nga Interfax.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra dưới hình thức song phương, không có sự tham dự của bên thứ ba và có phần trao đổi riêng giữa hai nhà lãnh đạo.

Nhà Trắng không loại trừ khả năng tổng thống Mỹ sẽ thăm Nga trong tương lai, cũng như tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Các quan chức cũng đang xác định rõ phạm vi các nội dung dự kiến thảo luận giữa hai bên, trong đó ông Trump hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể nhằm hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Thứ Sáu tới (ngày 15/8) sẽ rất quan trọng, vì đó sẽ là lúc thử xem ông Putin nghiêm túc thế nào trong việc chấm dứt” cuộc xung đột này, Mark Rutte - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - nói hôm 10/8 trên kênh ABC.

Ông Trump đã nói riêng với các cố vấn rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột cũng đáng để thử, ngay cả khi cuối cùng không thành công, theo CNN.

Ông đã thúc giục đội ngũ của mình tổ chức cuộc gặp trong tuần này với tốc độ khác thường. Thông thường, các hội nghị thượng đỉnh cấp cao, đặc biệt là với Nga, phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để chuẩn bị.

Hôm 8/8, ông Yuri Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - nói rằng công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh sẽ là quá trình khó khăn nhưng cả hai bên sẽ tích cực làm việc để thực hiện.

“Đây sẽ là một quá trình không đơn giản nhưng chúng tôi sẽ làm việc một cách tích cực và khẩn trương”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Ushakov.

Trợ lý tổng thống Nga cũng cho biết Moscow kỳ vọng sau cuộc gặp tại Alaska, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa hai tổng thống sẽ diễn ra trên lãnh thổ Nga và “lời mời chính thức đã được chuyển tới tổng thống Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Phần Lan vào năm 2018. Ảnh: New York Times.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Vẫn còn một số câu hỏi lớn trong khâu chuẩn bị. Trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng “trao đổi lãnh thổ” giữa Nga và Ukraine, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đây sẽ là nội dung trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận cụ thể.

Tối 12/8 (theo giờ địa phương), báo Kyiv Post của Ukraine nhấn mạnh Nhà Trắng đang nỗ lực tối đa để kiểm soát kỳ vọng đối với cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi giữa ông Trump và ông Putin, công khai khẳng định rằng cuộc gặp chỉ là một hoạt động “lắng nghe thận trọng” chứ không phải một cuộc đàm phán chính thức.

Trong khi đó, trang tin Novyny Live của Ukraine dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể quan trọng đối với tiến trình song phương của hai nước này, song không thể giải quyết bất kỳ điều gì liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Kyiv.

Ông Zelensky cho biết thêm ông đã nhận được “tín hiệu” từ Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff rằng Nga có thể nhất trí ngừng bắn nhưng không nêu chi tiết.

Nhà Trắng cũng thông tin ông Trump sẽ dành ít nhất một phần thời gian hội nghị để gặp riêng ông Putin, chỉ có phiên dịch tham dự.

"Đó là một phần kế hoạch. Còn về các vấn đề kỹ thuật và hậu cần khác, nhóm của chúng tôi sẽ thông tin sau", người Phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.

Một câu hỏi khác là chính xác thì Tổng thống Putin đã đưa ra vấn đề gì trong cuộc gặp với đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, trước đó.

Động lực của hội nghị thượng đỉnh lần này được cho là đã hình thành sau chuyến thăm của ông Steve Witkoff tới Nga vào ngày 6/8. Chuyến thăm diễn ra chỉ hai ngày trước khi tối hậu thư ngừng bắn hoặc trừng phạt của ông Trump với Nga hết hạn.

Tổng thống Trump sau đó đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu để thông báo cho họ về cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin. Hai ngày sau đó, ông Trump cho biết cuộc gặp giữa ông với ông Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại bang Alaska (Mỹ).

Mặc dù chi tiết về đề xuất của tổng thống Nga vẫn còn chưa rõ, có vẻ các nhượng bộ về lãnh thổ từ phía Ukraine sẽ là trọng tâm trong kế hoạch của ông, CNN đánh giá.

Châu Âu dõi theo

Ở cả hai hướng, châu Âu đang sốt ruột chờ thêm thông tin chi tiết. Các nhà lãnh đạo châu Âu có cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Trump trong ngày 13/8 nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ tôn trọng lợi ích của Ukraine khi đàm phán với tổng thống Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tham gia cuộc họp này.

Các trợ lý của ông Trump tin rằng điều quan trọng là phải có sự đồng thuận từ phía những quốc gia châu Âu.

Tại cuộc gặp ở vùng nông thôn nước Anh hôm 9/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lắng nghe khi một số cố vấn an ninh quốc gia từ các nước châu Âu nêu rõ nguyên tắc mà họ tin rằng cần phải được duy trì trong cuộc đàm phán.

Đứng đầu danh sách là yêu cầu phải áp dụng lệnh ngừng bắn trước khi các bước tiếp theo được thực hiện.

Các nước châu Âu cũng thúc giục có sự “có đi có lại” trong bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào: Nếu Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ, Nga cũng phải rút lui khỏi một số khu vực mà họ hiện kiểm soát. Tuy nhiên, điều cấp bách nhất mà những nhà lãnh đạo này nhấn mạnh là chính Ukraine phải được tham gia vào cuộc thảo luận về tương lai của mình, theo quan điểm của các nhà lãnh đạo EU.