Khả năng TT Ukraine có mặt ở Alaska khi lãnh đạo Nga - Mỹ đối thoại

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP/TTXVN.

Truyền thông Mỹ đưa tin hiện việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có góp mặt tại sự kiện này hay không vẫn đang bỏ ngỏ.

Theo kênh CNN (Mỹ), Tổng thống Zelensky không có tên trong danh sách tham dự hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa nhà lãnh đạo Mỹ và người đồng cấp Nga. Tờ The Washington Post đưa tin, Nhà Trắng chưa gửi lời mời ông Zelensky tham dự cuộc gặp này.

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social về cuộc gặp ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine với Tổng thống Putin, ông Trump không nêu rõ liệu ông Zelensky có tham gia vào tiến trình này hay không.

Tuy nhiên, hai nguồn thạo tin chia sẻ với CNN rằng Nhà Trắng không hoàn toàn loại trừ khả năng Tổng thống Zelensky sẽ tham gia.

Một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh rằng sự kiện liên quan đến Tổng thống Zelensky có thể diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin. Bên cạnh đó, theo nguồn tin của CNN, Tổng thống Trump vẫn “để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với cả lãnh đạo Nga và Ukraine”, song Nhà Trắng hiện đang lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo đề nghị của Tổng thống Putin.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải tham gia vào các cuộc thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Trong cuộc họp ngày 9/8 do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chủ trì tại dinh thự của Ngoại trưởng Anh, quan chức châu Âu đã nêu rõ các điều khoản và họ muốn nhận thêm thông tin từ giới chức Mỹ về kế hoạch mà nhà lãnh đạo Nga đã công bố vào ngày 6/8 với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Các quan chức châu Âu cho biết họ đã nhấn mạnh một số điểm, bao gồm Ukraine phải tham gia vào các cuộc đàm phán; áp dụng lệnh ngừng bắn trước khi các bước tiếp theo được thực hiện; và nếu Ukraine nhượng bộ về lãnh thổ, Nga cũng phải rút lui khỏi một số khu vực mà họ hiện đang kiểm soát.

Trong tuyên bố sau đó, các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Đức, Ba Lan, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Phần Lan cho biết nhóm này hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đạt được hòa bình và an ninh công bằng, lâu dài cho Ukraine.

Ngày 10/8, Tổng thống Zelensky cho biết Kyiv "đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ" tuyên bố chung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Sự kiện tại Alaska sẽ là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đầu tiên kể từ năm 2021. Năm 2021, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva. Sự kiện tại Alaska cũng là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga sau một thập niên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lần gần nhất Tổng thống Putin tới Mỹ là tháng 9/2015, khi ông gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Cuộc gặp năm 2015 là chuyến thăm Mỹ lần thứ 7 của ông Putin trên cương vị Tổng thống Nga. Cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Alaska sắp tới sẽ là lần thứ 8.

Ông Putin lần đầu tới Mỹ trên cương vị Tổng thống Nga vào năm 2000 để gặp Tổng thống Mỹ khi đó Bill Clinton tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc ở New York.