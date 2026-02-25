Thực hư đoàn khách bị homestay xếp ở phòng kho, 'chặt chém' tại Y Tý

Sau phản ánh của nhóm du khách Hà Nội về việc bị xếp phòng không đúng thỏa thuận và tính phí cao tại một homestay ở Y Tý dịp Tết, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Các nhóm du khách dùng bữa "trong bóng tối" tại homestay ở Y Tý (Lào Cai) do khu vực mất điện diện rộng tối 19/2. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 25/2, ông Hoàng Công Kiều, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp Công an xã và các bộ phận chuyên môn làm việc với đại diện Bảo Khánh Village để xác minh nội dung phản ánh của du khách về chất lượng dịch vụ lưu trú dịp Tết.

Trước đó, nhóm 8 du khách từ Hà Nội lưu trú tại homestay vào ngày mùng 3 Tết (19/2). Đại diện đoàn (chị T.) cho biết đã đặt cọc 500.000 đồng cho hai phòng. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, "nhân viên thông báo hết phòng".

Theo phản ánh, nhóm ban đầu được bố trí vào phòng có gác xép, được mô tả "giống kho chứa đồ". Đại diện homestay phủ nhận thông tin này, cho biết khách đặt hai phòng, trong đó một phòng giữ đúng số đã gửi trước, một phòng thay đổi do lỗi sắp xếp.

Kết cấu các phòng tương đương nhau, chỉ khác số phòng và vị trí không gần nhau, trong khi đoàn muốn ở cạnh nhau. Vị đại diện khẳng định "không có việc xếp khách vào phòng kho, các phòng đón khách đều cùng tiêu chuẩn".

Dù không ở đúng phòng đã đặt, nhóm khách vẫn thanh toán theo mức giá thỏa thuận ban đầu. Về sự cố "mất phòng", chủ cơ sở cho rằng gia đình đến muộn, trong khi các đoàn đến trước tự vào phòng do cửa không khóa. Nhân viên mới thiếu kinh nghiệm xử lý nên xảy ra nhầm lẫn.

Sau sự việc, ông trực tiếp lên cơ sở kiểm điểm, kỷ luật nhân viên bằng hình thức đuổi việc, phạt lương và rút kinh nghiệm.

Khách đăng tải hóa đơn ăn lẩu tại homestay lên mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Đến tối cùng ngày, khu nghỉ xảy ra mất điện và nước từ chiều đến sáng hôm sau. Chính quyền xã cho biết đây là sự cố mất điện diện rộng, dẫn đến gián đoạn cấp nước do hệ thống vận hành bằng bơm điện.

Ngoài ra, đoàn khách phản ánh đã đặt trước lẩu cá nhưng không được phục vụ, phải chuyển sang lẩu gà. Bữa lẩu giá 1,2 triệu đồng, lượng đồ ăn ít nên nhóm gọi thêm một đĩa thịt gà giá 1,2 triệu đồng và một đĩa xúc xích 100.000 đồng. Nhóm cho biết chấp nhận mức giá cao dịp Tết, song cho rằng chất lượng dịch vụ chưa tương xứng.

Liên quan vấn đề này, đại diện homestay khẳng định không "chặt chém" du khách. Nhân viên bếp chặt 2 con gà đen bản, mỗi con 600.000 đồng nhưng ghi chung trong hóa đơn là "một đĩa gà" nên gây hiểu lầm.

Theo ông, đây là mức giá bán bình thường tại quán, gà đen có giá thị trường khoảng 180.000-190.000 đồng mỗi kg. Cơ sở sau đó đề xuất hoàn lại 1,2 triệu đồng tiền gọi bổ sung nhưng "khách chỉ nhận lời xin lỗi".

Vị này cũng cho rằng hóa đơn viết tay được đăng tải trên mạng xã hội là bản ghi chưa đầy đủ, trong đó thông tin "40.000 đồng/mì tôm" là không chính xác.

Du khách khám phá cao nguyên Y Tý 2 ngày 2 đêm vào mùa hè năm 2025. Ảnh: Phạm Quang Tuyên.

Ông Hoàng Công Kiều cho biết du khách đã đính chính bữa sáng là mì tôm trứng, không phải mì tôm ăn kèm lẩu. Trong bữa tối, do khẩu phần ban đầu không đủ, gia đình gọi thêm gà và nhà hàng phục vụ hai lần, mỗi lần một đĩa. Khi thanh toán, phía nhà hàng giải thích số lượng tương đương hai con gà. Do đi du lịch vào dịp cao điểm Tết, nhóm chấp nhận thanh toán đầy đủ.

"Du khách cho biết không phản ánh về việc giá cao dịp Tết, không yêu cầu hoàn tiền, mà mong các cơ sở thực hiện đúng cam kết và nâng cao chất lượng phục vụ", ông Kiều nói.

Sau sự việc, UBND xã Y Tý yêu cầu cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý, tiếp nhận và bố trí phòng đúng thỏa thuận; chủ động phương án dự phòng khi xảy ra sự cố; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của du khách.

Địa phương cũng sẽ làm việc với các hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn để quán triệt việc niêm yết, thu đúng giá, thực hiện đúng cam kết và ký cam kết tuân thủ pháp luật, hướng tới môi trường du lịch văn minh, an toàn và bền vững.