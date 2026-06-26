Thực hư clip HLV Hàn Quốc đá văng ghế, quát nạt cầu thủ

Sau thất bại của Hàn Quốc trước Nam Phi, mạng xã hội lan truyền đoạn clip HLV Hong Myung-bo tức giận đá văng ghế trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, đây thực chất là video từ năm 2022.

Clip HLV Hong Myung-bo đá văng ghế lan truyền khắp mạng MXH Sau trận thua của Hàn Quốc trước Nam Phi tại vòng bảng World Cup, đoạn clip HLV Hong Myung-bo đá văng ghế lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Sau thất bại gây sốc 0-1 trước Nam Phi, Hàn Quốc không thể tự giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 khu vực Bắc và Trung Mỹ. HLV Hong Myung-bo đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ xứ kim chi.

Giữa lúc làn sóng phẫn nộ lan rộng trên mạng xã hội, nhiều tài khoản bất ngờ chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nhà cầm quân 57 tuổi quát lớn trong phòng thay đồ: "Đây có còn là một đội bóng không?", rồi tức giận đá văng một chiếc ghế.

Không ít người cho rằng đây là phản ứng của ông sau trận thua khiến Hàn Quốc đánh mất quyền tự quyết tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, đoạn clip này không phải hình ảnh mới. Thực tế, đây là video được ghi lại từ năm 2022, khi HLV Hong Myung-bo còn dẫn dắt Ulsan Hyundai. Sau thất bại 1-2 trước Johor Darul Ta'zim (Malaysia) ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League, ông đã nổi nóng trong phòng thay đồ để thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò.

Ngày 26/6, một bài đăng với tiêu đề "Cập nhật từ cửa hàng tiện lợi Sing-geul Beong-geul" xuất hiện trên một diễn đàn trực tuyến. Đi kèm là bức ảnh chụp tờ thông báo khổ A4 được dán ngay trước cửa, nổi bật với dòng chữ lớn: "Cấm Hong Myung-bo vào cửa".

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là cách mỉa mai vị chiến lược gia sau khi đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ để thua Nam Phi 0-1 ở lượt trận cuối bảng A. Dù được đánh giá cao hơn đáng kể, đội bóng xứ kim chi vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự đối phương và phải chấp nhận thất bại tối thiểu.

Tuyển Hàn Quốc gây thất vọng lớn. Ảnh: Reuters.

Kết quả này khiến Hàn Quốc không thể tự giành vé vào vòng 32 đội. Đội bóng chỉ còn hy vọng lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và phải chờ kết quả từ những bảng đấu khác để biết số phận của mình.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng. Một số ý kiến cho rằng chỉ riêng tấm biển trước cửa hàng tiện lợi cũng đủ phản ánh mức độ tức giận của người hâm mộ sau màn trình diễn đáng quên của đội tuyển.

Ở trận đấu diễn ra sáng 25/6 trên sân Estadio de Monterrey (Mexico), Hàn Quốc được đánh giá vượt trội khi đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Nam Phi chỉ xếp hạng 61.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hong Myung-bo lại thi đấu thiếu gắn kết và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau khi để thủng lưới, Hàn Quốc dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Chiến thắng lịch sử giúp Nam Phi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội của một kỳ World Cup.

Trong khi đó, Hàn Quốc kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Với thể thức World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội, còn tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.

Chỉ cần một trận hòa trước Nam Phi, Hàn Quốc đã có thể nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thế nhưng thất bại khiến đội bóng mất quyền tự quyết, đồng thời đẩy HLV Hong Myung-bo vào tâm bão chỉ trích. Những tranh cãi về chiến thuật, cách sử dụng nhân sự và năng lực cầm quân của ông được dự báo sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.