Thủ tướng yêu cầu thu hồi nhà ở xã hội mua bán trái quy định

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm, thu hồi căn hộ với trường hợp trục lợi chính sách nhà ở xã hội, đồng thời chấn chỉnh bất cập trong xét duyệt, mua bán tại nhiều địa phương.

Hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đang ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 34 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang quan trọng để mở rộng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai tại một số dự án ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM… thời gian gần đây cho thấy còn tồn tại các bất cập như hiện tượng tập trung đông người khi nộp hồ sơ; tình trạng “cò mồi”, môi giới trái phép, “chạy suất”, hứa hẹn “trúng bốc thăm”, quảng cáo “suất ngoại giao”, “làm hồ sơ đảm bảo trúng”; một số cá nhân nộp hồ sơ tại nhiều dự án, nhờ người thân đứng tên; công khai thông tin chưa đầy đủ và có dự án công bố giá bán cao hơn mặt bằng chung 30-40%... Công tác hậu kiểm cũng còn hạn chế, dẫn tới nguy cơ đầu cơ và trục lợi chính sách.

Theo người đứng đầu Chính phủ, những tồn tại trên, nếu không kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm, sẽ làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng đến tính công bằng xã hội, gây méo mó chính sách, tạo môi trường dễ phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm và tạo ra thị trường ngầm trong tiếp cận nhà ở xã hội.

Để chấn chỉnh các hành vi nêu trên, Thủ tướng nêu các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đáng chú ý, trường hợp đã mua - bán nhà ở xã hội trái quy định, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành thu hồi căn hộ, xử phạt hành chính và công khai danh tính theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại địa phương; chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tuân thủ tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đúng quy định.

Cụ thể, các địa phương phải công khai dự án sau khởi công, gồm thông tin về tên dự án, chủ đầu tư, quy mô, tiến độ, số lượng căn hộ, giá bán tạm tính, thời gian tiếp nhận hồ sơ… trên trang thông tin của Sở Xây dựng, UBND cấp xã và ít nhất 1 lần trên báo của địa phương.

Danh sách người được mua, thuê mua, cũng phải được công bố trên trang web của Sở Xây dựng để phục vụ công tác hậu kiểm.

UBND các tỉnh, thành phố cũng phải thanh tra, kiểm tra, đảm bán được tính đúng, tính đủ; phối hợp cơ quan công an xử lý môi giới trái phép, trục lợi trong việc làm hồ sơ, thủ tục hoặc mua bán nhà ở xã hội.

Đối với chủ đầu tư, Thủ tướng yêu cầu công bố công khai thông tin dự án trên website doanh nghiệp và gửi về Sở Xây dựng, UBND cấp xã; ứng dụng công nghệ số trong phát hồ sơ, nộp hồ sơ và xếp hàng trực tuyến; bổ sung điểm tiếp nhận khi quá tải; tổ chức bốc thăm công khai khi số hồ sơ vượt số lượng căn hộ, có sự giám sát của Sở Xây dựng và khuyến khích mời báo chí tham dự. Chủ đầu tư không được thu tiền đặt cọc trái quy định hoặc ủy quyền cho cá nhân, sàn giao dịch thu tiền đặt cọc.

Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội được khuyến cáo tự tìm hiểu quy định pháp luật, nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư, không thông qua môi giới; khai báo trung thực và chỉ nộp hồ sơ tại một dự án. Nếu phát hiện vi phạm điều kiện về thu nhập, nhà ở hoặc đối tượng, hồ sơ sẽ bị loại và trường hợp đã nhận nhà sẽ bị thu hồi theo quy định.

Bộ Công an được giao xác nhận điều kiện thu nhập đối với nhóm lao động không hợp đồng, điều tra và xử lý hành vi môi giới trái phép, lừa đảo hồ sơ mua nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và phối hợp truyền thông tuyên truyền phòng tránh lừa đảo.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đối tượng đã hưởng chính sách nhà ở xã hội để phục vụ công tác hậu kiểm, xét duyệt đối tượng trên phạm vi cả nước.