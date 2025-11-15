Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công 2 'siêu' dự án vào dịp 19/12

Thủ tướng giao Hà Nội phấn đấu khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic vào dịp 19/12 tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trưa 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, người đứng đầu Chính phủ lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19/12 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trải dài trên 40 km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân. Đồ án quy hoạch cơ bản đã được thành phố Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000 ha.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn, gồm giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô. Khi hoàn thành, dự án cũng sẽ kết nối được toàn bộ các cầu vượt sông Hồng.

Đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030, thành phố Hà Nội đề xuất có các cơ chế đặc biệt liên quan các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư…

Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch dự án vào khoảng 16.100 ha. Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200 ha. Trong đó, phân khu C có diện tích gần 4.500 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín; phân khu D có quy mô hơn 3.700 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Cả 2 phân khu đều được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao; đất ở; hỗn hợp; dịch vụ công cộng; trường học; cây xanh; hạ tầng kỹ thuật; đất di tích, tôn giáo; đất an ninh; đất quốc phòng; sản xuất nông nghiệp...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Thường trực Chính phủ đồng tình về mặt chủ trương; đây là những dự án lớn góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp, hiện đại, tầm cỡ quốc tế, nên Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan cần hoàn thiện đề án, báo cáo Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ xin chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, thành phố Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì các bộ, ngành, thành phố Hà Nội sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai.

Thủ tướng cũng chỉ đạo thành phố Hà Nội xây dựng đề án khai thác hiệu quả không gian mặt nước, không gian mặt đất, không gian ngầm, không gian vũ trụ. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan như đê điều, khoáng sản, đánh giá tác động môi trường là những vấn đề cụ thể, Hà Nội có trách nhiệm hoàn thiện theo quy định.