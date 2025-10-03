Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ

Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ tổ chức ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương tới đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi mưa bão.

Trong tháng 9 vừa qua đã có bốn cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng, mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Lê Thành Long tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ đã có 9 công điện và liên tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung ứng phó với bão số 10 từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất; thành lập các đoàn do Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tại các địa phương.

Tuy nhiên, thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ gây ra là rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 20h ngày 2/10, đã có 65 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, bị lốc, cuốn trôi, trên 1.400 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại; trên 100.000 ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên 15.000 tỷ đồng . Đau thương mất mát do mưa lũ gây ra là rất to lớn, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, để sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, hưởng ứng Lễ phát động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Chính phủ tổ chức ủng hộ nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách".

Trước đó, ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong những ngày vừa qua, bảo đảm cuộc sống nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Phó chủ nhiệm VPCP Phạm Mạnh Cường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều" huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có của giúp của, ai có công giúp công", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".