Thủ tướng: Tư nhân rót 3,84 triệu tỷ đồng tại các dự án trong năm nay

Vietnam Airlines Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air. Thành lập: 1993

1993 Trực thuộc: Nhà nước

Nhà nước Mã cổ phiếu: HVN Website

Tập đoàn Vingroup Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục… Thành lập: 1993

1993 Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự

Phạm Nhật Vượng và cộng sự Mã cổ phiếu: VIC