Thủ tướng trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão ở các xã ven biển

Sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số địa bàn trọng điểm tỉnh Nghệ An.

Tối 24/8, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Nghệ An để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trước khi đi kiểm tra thực địa, Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, kết nối trực tiếp và trực tuyến để đưa ra các phương án chỉ huy. Ngay sau cuộc họp, ông đã đến cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang (xã Trung Lộc) để thị sát tình hình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 ở các xã ven biển tỉnh Nghệ An.

Tại cảng Cửa Lò, Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng sơ tán toàn bộ người dân trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn. Trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế để đảm bảo tính mạng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh việc bảo vệ tài sản của người dân, ngăn chặn tình trạng tàu thuyền va đập hoặc cháy nổ và tuyệt đối không cho tàu ra khơi trong mọi tình huống.

Chỉ đạo các lực lượng quân sự, Thủ tướng yêu cầu luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng trực, chi viện cho các địa phương khác khi cần, kiên quyết không để xảy ra tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão.

Tại khu neo đậu Nghi Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân không ở lại tàu thuyền hoặc lồng bè mà nhanh chóng lên bờ để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên các lực lượng đang ngày đêm hỗ trợ dân phòng chống bão, đồng thời yêu cầu huy động mọi nguồn lực giúp dân neo đậu, kéo tàu lên bờ, tránh tình trạng tàu chìm đắm khi bão đổ bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng chuẩn bị ứng trực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của Nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để Nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước".

Bão số 5 được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Trung Bộ với sức gió rất mạnh, gây nguy cơ cao về ngập lụt và sạt lở, đòi hỏi các địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo, bảo đảm an toàn tối đa cho Nhân dân.