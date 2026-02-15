Thủ tướng tặng quà công nhân môi trường đang trực Tết Nguyên đán 2026

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương TP Hà Nội đã có nhiều chuyển biến, phố phường xanh, sạch, đẹp, trong đó có công sức không nhỏ của công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Thủ tướng lì xì, chúc mừng năm mới các công nhân. Thủ tướng cũng bày tỏ xúc động khi biết nhiều nữ công nhân đã gắn bó với công việc thầm lặng này trên dưới 30 năm.

