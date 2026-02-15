Thủ tướng tặng quà công nhân môi trường đang trực Tết Nguyên đán 2026

|
Sáng 15/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà và động viên cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO).
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân, người lao động của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đang làm việc tại khu vực vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình, Hà Nội).
|
Thủ tướng ghi nhận, biểu dương TP Hà Nội đã có nhiều chuyển biến, phố phường xanh, sạch, đẹp, trong đó có công sức không nhỏ của công nhân lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.
|
Thủ tướng thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội.
|
Công nhân, cán bộ môi trường trực xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui mừng khi người đứng đầu Chính phủ tới thăm, động viên.
|
Thủ tướng lì xì, chúc mừng năm mới các công nhân. Thủ tướng cũng bày tỏ xúc động khi biết nhiều nữ công nhân đã gắn bó với công việc thầm lặng này trên dưới 30 năm.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân môi trường ứng trực xuyên Tết tại Hà Nội.
|
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng quà công nhân môi trường ứng trực dịp Tết.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên và giao nhiệm vụ cho công nhân môi trường đô thị.
