Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong không khí mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 và nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026), sáng 13/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và chúc Tết gia đình tại Hà Nội.

Xúc động thắp nén hương thơm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sỹ cách mạng vô sản kiên cường; một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối của cách mạng Việt Nam; có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ là nhà chính trị, văn hóa, kết tinh nhiều phẩm chất cao đẹp của dân tộc và thời đại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, được nhân dân và bạn bè quốc tế kính trọng, khâm phục.

Cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nguồn cổ vũ, bồi đắp, nuôi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm với thân nhân gia đình Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng luôn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng, vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong thời khắc Tết đến, Xuân về, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới Bính Ngọ sức khỏe, an khang, thịnh vượng.