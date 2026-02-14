Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thành xây mới cầu sông Lô trong 1 năm

Chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng , trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng .

Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Việc hư hỏng các cọc khoan nhồi như đã nêu là không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đề xuất 2 phương án gồm: Phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng và phương án đầu tư xây dựng Cầu Sông Lô mới.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nhất trí với đề xuất của tỉnh Phú Thọ về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới.

Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Phú Thọ đã có phản ứng trước sự cố cầu sông Lô.

Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây thành tỉnh Phú Thọ mới và nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2/2026 phải hoàn thành kết luận điều tra việc để xảy ra hư hỏng cầu sông Lô để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tiến hành sửa chữa, tiếp tục sử dụng cầu cũ hay không phụ thuộc vào đánh giá, tư vấn, giám sát chuyên môn. Đồng thời phải đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới; trước mắt cần nghiên cứu khảo sát, lắp đặt cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này nếu cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới phù hợp quy hoạch, phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; việc thiết kế cầu sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Về kinh phí, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng nhanh phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, đây là trường hợp khẩn cấp nên phải đầu tư theo cơ chế lệnh tình trạng khẩn cấp, tổ chức triển khai với phương châm "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để "không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm", tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân.