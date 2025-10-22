Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đảm nhiệm thêm vị trí Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng ban Chỉ đạo gồm: Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Công an Đại tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cùng các lãnh đạo bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp được đề cập ở trên; cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng.

Đồng thời, Ban này cũng giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trên.

Bên cạnh đó, Ban giúp Chính phủ, Thủ tướng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các nhiệm vụ có liên quan đến dữ liệu.

Song song, Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo. Đối với Bộ Công an, đơn vị được giao nhiệm vụ làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt kế hoạch hoạt động, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.