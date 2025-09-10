Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng được vinh danh cùng Chủ tịch Fed

  • Thứ tư, 10/9/2025 18:23 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Bà Nguyễn Thị Hồng được Tạp chí Global Finance vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025, cùng với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: VGP.

Ngày 10/9, Ngân hàng Nhà nước thông tin trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm “A+”, “A” hoặc “A-”.

Đáng chú ý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+.

Bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba thống đốc được xếp hạng A+ cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Hayden Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đan Mạch Christian Kettel Thomsen.

Năm 2023, bà Nguyễn Thị Hồng cũng được Tạp chí Global Finance xếp hạng A+ nhờ những thành công trong việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất.

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng Trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các quốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang “A+” đến “F”, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... Trong đó “A” thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến “F” - biểu thị sự thất bại toàn diện.

“Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành”, ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance cho biết.

Hồng Nhung

