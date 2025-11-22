Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20

Sáng 22/11 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi.

Nhập mô tả cho ảnĐây là lần thứ bảy Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương có vai trò, ảnh hưởng toàn cầu này. Bắt đầu chương trình hội nghị, tại Trung tâm Hội nghị Nasrec Expo, lãnh đạo nước Chủ tịch G20 Nam Phi chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước.

Ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng lãnh đạo các nước dự phiên khai mạc, phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất và dự phiên thảo luận thứ hai của hội nghị.

G20 được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 ( Mỹ , Canada , Anh, Pháp , Đức , Italy, Nhật Bản ) và các nền kinh tế lớn, như Trung Quốc , Ấn Độ, Brazil, Nga , Australia , Argentina , Mexico , Hàn Quốc , Indonesia, Nam Phi, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) (gia nhập năm 2023).

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa phát biểu (22/11/2025). Hội nghị năm nay có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời, như Ai Cập , Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore , Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, UAE và đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.