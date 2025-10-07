Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Thủ tướng Israel chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Putin

  • Thứ ba, 7/10/2025 17:30 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời thảo luận với lãnh đạo Nga về chương trình hạt nhân Iran và vấn đề Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tối 6/10, một ngày trước sinh nhật lần thứ 73 của Tổng thống Nga Putin (7/10).

“Thủ tướng Israel đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới lãnh đạo Nga”, Điện Kremlin cho biết. “Đáp lại, Tổng thống Nga đã chúc mừng ông Netanyahu cùng nhân dân Israel nhân dịp lễ Sukkot của người Do Thái”.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực, tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cho tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran và thúc đẩy ổn định hơn nữa ở Syria.

Tổng thống Putin "tái khẳng định lập trường kiên định của Nga ủng hộ một giải pháp toàn diện cho vấn đề Palestine, dựa trên khuôn khổ pháp lý quốc tế đã được công nhận rộng rãi", tuyên bố cho biết.

Trước đó cùng ngày, phái đoàn từ Israel và Hamas đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Ai Cập về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đồng thời giải quyết các vấn đề gây tranh cãi như yêu cầu Israel rút quân và Hamas giải giáp vũ khí.

Israel và Hamas đều tán thành các nguyên tắc chung đằng sau kế hoạch của ông Trump, theo đó giao tranh sẽ chấm dứt, con tin được trả tự do và hàng viện trợ sẽ đổ vào Dải Gaza.

Khi được hỏi Tổng thống Nga Putin đón sinh nhật như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Ông cũng nhận được lời chúc mừng từ các cháu của mình, như bất kỳ người ông nào khác, một cách nồng nhiệt và yêu thương”.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin vẫn làm việc bình thường trong ngày sinh nhật. Đặc biệt, ông nhận rất nhiều cuộc gọi từ các nhà lãnh đạo nước ngoài. Sau những giờ làm việc căng thẳng, ông sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/thu-tuong-israel-chuc-mung-sinh-nhat-tong-thong-nga-putin-post1784834.tpo

sinh nhật Putin Donald Trump Vladimir Putin Ai Cập Israel Palestine Mỹ Trung Đông Iran Tổng thống Putin Thủ tướng Netanyahu Sinh nhật Putin Nga Israel Điện Kremlin Iran Syria hạt nhân Iran

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Giai Nobel Vat ly 2025 ton vinh dot pha ve luong tu hinh anh

Giải Nobel Vật lý 2025 tôn vinh đột phá về lượng tử

1 giờ trước 16:56 7/10/2025

0

Giải Nobel Vật lý 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học - một người Anh, một người Pháp và một người Mỹ - nhằm vinh danh những khám phá mang tính đột phá trong lĩnh vực cơ học lượng tử.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý