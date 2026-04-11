Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang bị bủa vây giữa những lời quở trách trong lẫn ngoài nước, khi giới chính trị Israel muốn tiếp tục chiến đấu, còn cộng đồng quốc tế lên án chiến dịch ở Lebanon.

Thủ tướng Israel bị chỉ trích tứ bề. Ảnh: Reuters.

Theo Indepentdent, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ các đảng phái của Israel vì thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần do Pakistan làm trung gian giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, dư luận quốc tế ngày càng phẫn nộ trước các đợt không kích liên tục vào Lebanon. Ngay sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn, Israel không kích tàn khốc 100 mục tiêu tại Lebanon chỉ trong 10 phút. Tính đến ngày 9/4, có tới 1.700 người thiệt mạng, trong đó có 130 trẻ em.

Các nước phương Tây khẳng định Lebanon phải thuộc phạm vi lệnh ngừng bắn, trong khi Iran tuyên bố hành động của Israel vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận.

Những diễn biến này khiến giới chính trị Israel tức giận, khi họ muốn ông Netanyahu tiếp tục cuộc chiến. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid gọi cách xử lý xung đột của thủ tướng Israel là thảm họa.

“Chưa từng có một thảm họa chính trị nào như thế này trong toàn bộ lịch sử của chúng ta. Israel thậm chí còn không được tham gia vào các quyết định liên quan đến cốt lõi an ninh quốc gia của chúng ta”, ông viết trên mạng xã hội X hôm 8/4. Ông nhấn mạnh ông Netanyahu khiến mọi người thất vọng “vì sự kiêu ngạo, cẩu thả và thiếu kế hoạch chiến lược”.

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid. Ảnh: JPost.

Không phải thắng lợi tuyệt đối

Cựu Thủ tướng Naftali Bennett cho rằng việc Israel không đạt được các mục tiêu chiến sự sẽ khiến nước này đối mặt với “một Iran đầy thù hận”.

“Tất cả lời hứa suông đã phản tác dụng. Thật không may, chúng ta tận mắt chứng kiến ​​Hamas ngày càng mạnh lên. Hezbollah và Iran tự đứng vững trên đôi chân của mình. Điều này xảy ra vì một chính phủ phá hoại Israel từ bên trong không thể đánh bại kẻ thù từ bên ngoài”, ông nói.

Yair Golan - chính trị gia trung tả và lãnh đạo đảng Dân chủ - cáo buộc ông Netanyahu nói dối.

“Ông ta hứa hẹn ‘chiến thắng lịch sử’ và an ninh cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta phải gánh chịu một trong những thất bại chiến lược nghiêm trọng nhất. Không mục tiêu nào hoàn thành. Chương trình hạt nhân không bị phá hủy. Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo vẫn còn đó. Iran thậm chí còn mạnh hơn sau cuộc chiến này”, ông Golan viết.

Khi còn khoảng 6 tháng nữa tới ngày bầu cử, ông Netanyahu lại đối mặt với một cuộc chiến không hồi kết khác. Hôm 8/4, ông cam kết sẽ hoàn thành các mục tiêu “hoặc thông qua thỏa thuận, hoặc thông qua tái diễn chiến tranh”.

Times of Israel cho rằng nhiều cử tri không còn tin lời hứa này nữa. Hồi tháng 10/2025, ông Netanyahu khẳng định “sẽ giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza”. Israel đã giáng đòn mạnh vào Hezbollah năm 2024, nhưng Hezbollah vẫn còn khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận chiến dịch đang diễn ra ở Lebanon cũng sẽ không chấm dứt được mối đe dọa từ Hezbollah.

Sự thật tỉnh táo nằm ở giữa

Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch phản bác những lời chỉ trích, cáo buộc phe đối lập "thổi phồng một thất bại mà các phương tiện truyền thông của đối phương cũng đưa tin".

Lực lượng Phòng vệ Israel đang tiến hành hoạt động tác chiến tại miền Nam Lebanon, ngày 10 tháng 4 năm 2026. Ảnh: JPost.

Theo tờ J Post, đây không phải là một chiến thắng dứt điểm như cách Thủ tướng Netanyahu đang nỗ lực thuyết phục, nhưng cũng không phải là thất bại thảm hại như phe đối lập mô tả.

Mặc dù không đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến - đáng chú ý nhất là việc loại bỏ khoảng 460 kg uranium làm giàu ở Iran - nhưng những gì đã hoàn thành đủ để cải thiện đáng kể vị thế chiến lược và an ninh của Israel.

Các cuộc tấn công của liên quân đã triệt hạ kho dự trữ, cơ sở sản xuất tên lửa, hệ thống bệ phóng và khí tài hải quân Iran. Song song với đó, năng lực phòng không của quốc gia này bị suy giảm đáng kể, đồng thời các nhân vật chiến lược bao gồm giới khoa học và đội ngũ chỉ huy cấp cao đã bị loại bỏ. Đây là đòn giáng nặng nề vào "vành đai lửa" mà Tehran đã dày công xây dựng quanh Israel trong nhiều thập kỷ.

Herb Keinon, nhà phân tích chính trị, cho rằng vấn đề cốt lõi khiến công chúng Israel khó chấp nhận kết quả này nằm ở sai lầm trong quản trị kỳ vọng. Trong suốt 2,5 năm qua, giới chính trị gia đã gieo rắc niềm tin rằng mọi mục tiêu đều có thể đạt được nhanh chóng và dứt khoát chỉ bằng sức mạnh quân sự.

Ông Keinon cho rằng: ‘Những người tôn sùng Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu sẽ mô tả chiến dịch này như một thành công trọn vẹn. Trong khi những người căm ghét họ sẽ bác bỏ nó như một thất bại hoàn toàn. Sự thật tỉnh táo nằm ở giữa”.

Hơn 200 người thiệt mạng trong ngày 8/4 ở Lebanon vì chiến dịch của Israel. Ảnh: Reuters.

Dải Gaza thứ hai?

Thủ tướng Israel cũng đối mặt với làn sóng phản đối từ cộng đồng quốc tế về chiến dịch của IDF tại Lebanon. Nhiều tổ chức cảnh báo về một “thảm họa nhân đạo”, khi hơn 250 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua sau các đợt không kích đẫm máu nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Hơn 100 địa điểm trở thành mục tiêu chỉ trong 10 phút hôm 8/4.

Israel tuyên bố nhắm mục tiêu vào các thành trì của Hezbollah, chủ yếu ở miền Nam Lebanon và vùng ngoại ô phía nam Beirut, thung lũng Bekaa và Baalbek ở miền Đông Lebanon. Dẫu vậy, rất nhiều dân thường thiệt mạng và các tổ chức nhân đạo cho rằng luận điệu này tương đồng với chiến dịch của IDF ở Dải Gaza.

Hơn một triệu người (20% dân số) phải di tản trong tháng qua. Theo Hội đồng Người tị nạn Na Uy, lệnh di tản quy mô lớn của Israel hiện bao phủ hơn 1.470 km², tương đương khoảng 14% lãnh thổ Lebanon.

Đồ họa của Al Jazeera mô tả tần suất Israel tấn công lãnh thổ Lebanon tính tới ngày 7/4.

Theo Tổ chức Giám sát Địa điểm và Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED), kể từ ngày 2/3, lực lượng Israel đã tiến hành hơn 1.840 cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó có 1.486 vụ không kích hoặc máy bay không người lái, và 318 vụ bằng pháo kích/tên lửa.

Nhiều đợt tấn công nhắm vào các cây cầu và điểm qua biên giới ở miền Nam Lebanon, khiến các cộng đồng dân cư bị cô lập. Thêm vào đó, cầu Dalafa - nối liền các làng ở miền Nam Lebanon với vùng Bekaa phía tây - cũng không thoát khỏi hỏa lực của Israel.

Theo phóng viên Al Jazeera đưa tin từ Tyre ở miền Nam Lebanon, các hoạt động của Israel cũng nhằm mục đích hạn chế việc tiếp cận khu vực Bekaa.

“Nếu những cây cầu này bị phá hủy, về cơ bản khu vực phía tây Bekaa sẽ bị cắt đứt khỏi phần còn lại của Lebanon. Người dân muốn băng qua thung lũng Bekaa phía tây và đến trung tâm Chtoura sẽ rất cực khổ, hạn chế đặc biệt tiếp cận bệnh viện và các dịch vụ công cộng khác”, Al Jazeera cho biết.

Ông Netanyahu và Nhà Trắng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 14 ngày không áp dụng cho lãnh thổ Lebanon. Trong khi, Tây Ban Nha, Pháp và Anh đều kêu gọi mở rộng thỏa thuận sang Lebanon.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper kêu gọi Lebanon cần được "khẩn trương đưa vào danh sách" và gọi hành động của Israel "gây thiệt hại nghiêm trọng". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bình luận tương tự, còn Phó chủ tịch Uỷ ban châu Âu Kaja Kallas viện dẫn số lượng dân thường thiệt mạng quá lớn ở Lebanon rất khó để biện minh cho lý lẽ tự vệ.

