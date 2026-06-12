Giải mã việc ông Trump thường 'nói trước, bước không qua'

Ông Trump thường “quay xe phút chót” sau khi đưa ra các tuyên bố cứng rắn, điều này phản ánh chiến thuật của ông trong đàm phán.

Trong chiến sự Iran, nhiều lần ông Trump bị cho là đưa ra tuyên bố cứng rắn, chỉ để rồi vội vã "quay xe phút chót". Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, các chỉ huy quân sự thường không công khai các động thái quân sự sắp tiến hành, nhằm tránh làm lộ thông tin giúp đối phương có sự chuẩn bị, gây ảnh hưởng đến mức độ thành công của nhiệm vụ và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng binh sĩ triển khai nhiệm vụ.

Tuy nhiên, luật ngầm này đã bị đảo ngược dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Trong chiến sự Iran, ông Trump và gần đây là ông Hegseth sẵn sàng công khai thời điểm và cách thức Washington tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Ông Trump thích “nói trước”

Ngày 11/6 là ngày thứ hai liên tiếp, ông Trump đăng trên mạng xã hội lời đe dọa rằng Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh", thậm chí, ông còn cho biết các cuộc tấn công sẽ diễn ra vào tối cùng ngày. Đảo Kharg - trung tâm của ngành kinh tế dầu mỏ Iran - có thể trở thành mục tiêu. Thời gian và địa điểm đều được tiết lộ.

Ngày 10/6, ông Trump cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Vài giờ sau đăng tải của ông Trump, các máy bay chiến đấu của Mỹ cùng tên lửa Tomahawk tấn công hàng chục hệ thống radar, phòng không và các mục tiêu quân sự khác của Iran quanh khu vực eo biển Hormuz.

Những ngày gần đây, ông Trump và ông Hegseth liên tiếp báo trước cho Iran về các động thái quân sự Mỹ dự định tiến hành. Ảnh: Reuters.

Ngày 10/6, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, người từng chỉ trích phóng viên Mỹ vì hay đặt câu hỏi về những động thái quân sự của Mỹ trong tương lai, cũng bất ngờ báo trước về các đợt không kích của Mỹ.

"Những cuộc tấn công diễn ra tối nay sẽ rất mạnh mẽ, rất rõ ràng. Nếu diễn ra vào tối mai, các cuộc tấn công cũng sẽ rất mạnh mẽ và rõ ràng", ông Hegseth nói với các phóng viên tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đặt ở Tampa, bang Florida, cơ quan phụ trách các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Không khó đoán, ông Trump và ông Hegseth cùng công khai báo trước các cuộc tấn công của Mỹ nhằm gây sức ép buộc chính quyền Tehran phải đi đến thỏa thuận với Mỹ, mở lại eo biển Hormuz.

"Tổng thống Trump là một nhà đàm phán, nhà đàm phán giỏi nhất thế giới. Iran sẽ khôn ngoan hơn, nếu biết chấp nhận. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những kế hoạch mà tôi vừa có cơ hội được chứng kiến tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm", ông Hegseth nói.

Đến chiều 11/6, ông Trump tiếp tục đăng tải trên mạng xã hội, thông báo với thế giới rằng ông đã hủy bỏ kế hoạch không kích và ném bom nhằm vào Iran trong ngày hôm đó.

Trước đây, giới quan sát thường nhận định rằng ông Trump lại “quay xe phút chót”. Nhưng đến lúc này, khi ông Trump nhiều lần “nói trước” để rồi “bước không qua”, giới phân tích hiểu rằng ông cần gây sức ép ở một số thời điểm then chốt.

Như trong trường hợp này, sau khi tuyên bố hủy kế hoạch không kích Iran trong ngày 11/6, ông Trump cũng tiết lộ Mỹ và Iran có thể sẽ ký thỏa thuận hòa bình ngay cuối tuần này.

Dù người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng tuyên bố của ông Trump vẫn là một tín hiệu tích cực hơn cho tiến trình đàm phán, bởi ít nhất tiến trình này vẫn đang được thúc đẩy và chưa đổ vỡ.

Ông Trump không “nói chơi”

Thực tế cho thấy ông Trump không chỉ toàn đe dọa suông, ở một số thời điểm, lực lượng Mỹ thực sự tận dụng các đòn tấn công để gây sức ép đối với Tehran.

Ngày 10/6, Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới, sau khi cáo buộc Tehran "câu giờ" và không chịu nhượng bộ để đạt được thỏa thuận. "Họ xem chúng ta như những kẻ dễ bị lợi dụng", ông Trump nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng nhấn mạnh: "Nếu cần phải đàm phán bằng bom đạn, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom đạn".

Tình hình tại Trung Đông đã chuyển từ lệnh ngừng bắn mong manh sang thế đối đầu mạo hiểm, khi cả Mỹ và Iran đều thử xem, liệu các đòn quân sự qua lại có thể làm thay đổi chiến thuật đàm phán của đối phương hay không.

Trong chiến tranh, đôi khi những điều chỉnh chiến lược và các đòn tấn công trên thực địa có thể làm thay đổi cục diện đàm phán.

Không phải mọi lời đe dọa của ông Trump trong chiến sự Iran đều là "nói suông". Ảnh: Reuters.

Làn sóng không kích mới của Mỹ phản ánh 2 yếu tố đang thúc đẩy cả xung đột và đàm phán. Thứ nhất, ông Trump ngày càng thất vọng vì tiến trình đàm phán diễn ra chậm chạp.

Thứ hai, ông Trump dường như tin rằng đối đầu cũng là cách hay để buộc đối phương chấp nhận thỏa thuận và nhượng bộ.

Đợt tấn công ngày 10/6 diễn ra sau loạt đòn đánh khác nhằm vào Iran trong ngày 9/6, đáp trả việc một trực thăng Apache của Mỹ nghi bị Tehran bắn hạ.

Thực tế, ông Trump không có lựa chọn khác, bởi nếu không có phản ứng nào, Mỹ dễ bị hiểu là đang yếu thế. Nhưng mỗi lần ông Trump lựa chọn tiến hành động thái quân sự, nguy cơ cuộc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát lại tăng lên.

Tuy vậy, các quan chức Mỹ cũng thường “vừa đấm, vừa xoa”, họ phát tín hiệu đủ để đối phương hiểu rằng họ không muốn phát động trở lại một cuộc chiến toàn diện với Iran. Điều này cũng phản ánh mong muốn của ông Trump là sớm khép lại cuộc xung đột.

Ông Hegseth công khai khẳng định các động thái quân sự của Mỹ mới đây là nhằm "thiết lập điều kiện", "không phải vì muốn khởi động lại điều mà chúng tôi không cần phải khởi động lại".

Thoạt nhìn, các cuộc tấn công qua lại mới đây giữa Mỹ và Iran dường như làm suy yếu thêm lệnh ngừng bắn mong manh. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông hiện nay không còn giống các cam kết truyền thống thế giới từng chứng kiến. Thỏa thuận hiện nay giống một sự hiểu ngầm để các bên giữ các cuộc đối đầu ở ngưỡng nhất định, tránh quay trở lại chiến tranh toàn diện.

Trong bối cảnh ấy, đôi khi ông Trump vẫn buộc phải ra “đòn gió” kết hợp với hành động thực tế, để gây sức ép trong quá trình hướng đến thỏa thuận.

Iran công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.