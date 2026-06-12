Mỹ-Iran có thể ký kết văn kiện hoà bình vào cuối tuần này tại châu Âu

Tổng thống Trump ngày 12/6 cho biết, Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay trong những ngày tới, qua đó mở lại hoàn toàn hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, hai bên vừa đạt được những tiến triển quan trọng trong đàm phán và các điều khoản cơ bản của thỏa thuận đã được thống nhất. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi văn kiện được ký kết.

"Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về cuộc chiến với Iran. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến trình này, tùy thuộc vào việc hoàn tất các văn kiện cần thiết, dự kiến sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Có thể chúng ta sẽ tổ chức một lễ ký kết, có lẽ tại châu Âu. Đây là một điều rất tuyệt vời. Thị trường chứng khoán đã tăng hơn một nghìn điểm. Điều đó cho thấy họ thích thỏa thuận này", Tổng thống Mỹ nói.

Theo ông Trump, một trong những nội dung quan trọng nhất của thỏa thuận là cam kết Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, đây là mục tiêu cốt lõi của toàn bộ tiến trình đàm phán kéo dài nhiều tháng qua.

Ông Trump đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng lãnh đạo nhiều quốc gia Trung Đông, bao gồm Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain và Kuwait. Theo ông, các nước trong khu vực đều ủng hộ hướng đi hiện nay của tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ tiết lộ, Phó Tổng thống JD Vance có thể đại diện Washington tham gia lễ ký kết nếu thỏa thuận được hoàn tất trong vài ngày tới.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, các cuộc đàm phán đã được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và bày tỏ tin tưởng rằng Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, chấp thuận về mặt chính trị đối với thỏa thuận. Theo Tổng thống Mỹ, văn kiện hiện nay là một "bản ghi nhớ hợp tác rất mạnh mẽ" và có thể được hoàn tất trong những ngày tới nếu các bên thống nhất được những chi tiết cuối cùng.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, các bên đã vượt qua được những trở ngại lớn nhất và hiện chỉ còn thảo luận các chi tiết cuối cùng.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết, các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển, song Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, phần lớn nội dung văn bản đã được hoàn thiện nhưng cho rằng, phía Mỹ vẫn liên tục điều chỉnh lập trường trong quá trình thương lượng. Theo các nguồn tin ngoại giao, Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran.

Thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã giúp giá dầu giảm và thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/6, khi giới đầu tư kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được tháo gỡ.