Trung Quốc cảnh báo 10 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay

Bộ Công an Trung Quốc cho biết số vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại nước này đã giảm trong 8 tháng qua, song loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc Chu Lỗi (Zhu Lei) cho biết kể từ tháng 10/2025 đến nay, số vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến được ghi nhận trên đã giảm liên tiếp 8 tháng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên ông Chu Lỗi nhấn mạnh loại tội phạm này vẫn có tính chất dai dẳng và dễ tái phát, số vụ việc vẫn ở mức cao.

Hiện nay, 10 hình thức lừa đảo phổ biến nhất gồm:

Lừa đảo làm nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng;

Lừa đảo mua sắm, dịch vụ giả mạo;

Lừa đảo đầu tư và quản lý tài chính trực tuyến;

Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử và đơn vị logistics;

Lừa đảo liên quan đến cho vay và tín dụng;

Giao dịch ảo trong trò chơi trực tuyến;

Lừa đảo hẹn hò, kết bạn qua mạng;

Giả danh cơ quan công an, kiểm sát, tòa án;

Giả danh lãnh đạo hoặc người quen;

Lừa đảo liên quan đến hoàn, đổi vé máy bay.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, 10 loại hình trên chiếm tới 85% tổng số vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến, trong đó lừa đảo làm nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng có số vụ nhiều nhất, chiếm khoảng 25% tổng số vụ việc.

Trong khi đó, lừa đảo đầu tư, tài chính trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng giá trị thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra; phần lớn các vụ việc gây thiệt hại từ hàng triệu đến hàng chục triệu Nhân dân tệ đều thuộc nhóm này.

Bộ Công an Trung Quốc cũng cảnh báo một số xu hướng và thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo trực tuyến:

Các đối tượng phạm tội chủ yếu tìm kiếm nạn nhân thông qua các nền tảng mạng Internet;

Sử dụng nhiều ứng dụng liên lạc ít phổ biến để thực hiện hoạt động tẩy não, thao túng tâm lý nạn nhân;

Dùng các ứng dụng lừa đảo chuyên dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản từ xa;

Ngày càng gia tăng việc sử dụng tiền mặt hoặc các tài sản có giá trị như vàng để nhận và chuyển dịch dòng tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Nhà chức trách Trung Quốc cho hay sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa của người dân.