Thủ tướng, các phó thủ tướng hơn 400 lần xuống cơ sở trong nhiệm kỳ

  • Thứ hai, 20/10/2025 16:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng và các Phó thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 20/10, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày trước Quốc hội báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Nguyen Hoa Binh Thuong truc anh 1

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Phó thủ tướng Thường trực cho biết, trong nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng quán triệt nghiêm túc, ban hành 116 chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp, các đạo luật, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Giai đoạn 2021- 2025, Thủ tướng và các Phó thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức, thi hành pháp luật; triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết ngay sau khi được ban hành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguồn lực để thực hiện", Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

Về xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về cơ chế.

Theo Phó thủ tướng, Chính phủ đã tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả kỳ họp này), nhiều nhất từ trước đến nay; ban hành 1.400 nghị quyết, 820 nghị định.

Nhấn mạnh kết quả ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng cao, Phó thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Nhờ đó, mặc dù đối mặt bối cảnh bất ổn, dịch bệnh và thiên tai, nhưng kinh tế vẫn phát triển với tốc độ cao, đưa quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Cùng với việc kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, Chính phủ đã đảm bảo tốt an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá.

Theo Phó thủ tướng, hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá, được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế. Đặc biệt, đến hết năm 2025, dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra.

Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.

Đáng chú ý, theo Phó thủ tướng Thường trực, nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

"Với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được", Phó thủ tướng Thường trực nói.

Báo cáo thể hiện, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài (như dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B...) và bước đầu phát huy hiệu quả.

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước (chưa bao gồm giá trị của 136 dự án bất động sản, 1.127 cơ sở nhà đất của TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và 142 dự án năng lượng tái tạo) và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác, sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về tổ chức sắp xếp bộ máy các bộ, cơ quan, địa phương trong hệ thống hành chính Nhà nước, Phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Những thành tựu toàn diện đó, theo ông Nguyễn Hòa Bình, đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Phó thủ tướng Thường trực cho biết để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tập trung vào 12 nội dung trọng tâm.

Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng…

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề cập đến nhiệm vụ chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân; Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững gìn trật tự, an toàn xã hội; nâng, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần

Do tuổi cao, sức yếu, ông Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng) từ trần vào hồi 6h02 ngày 18/10, hưởng thọ 98 tuổi.

35:2124 hôm qua

Trung ương cho ý kiến về nhân sự Phó thủ tướng và hai bộ trưởng

Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu hai chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội và phê chuẩn Phó thủ tướng, hai bộ trưởng.

20:14 6/10/2025

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV

Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, toàn bộ đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ trước

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

  • Trương Hòa Bình

    Trương Hòa Bình

    Ông Trương Hòa Bình là Phó thủ tướng thường trực; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XII, XII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; thứ trưởng Bộ Công an; Chánh án TAND Tối cao.

    • Chức vụ: Phó thủ tướng
    • Năm sinh: 1955
    • Quê quán: Long An
    • Học vị, học hàm: Thạc sĩ luật học

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

