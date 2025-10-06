Trung ương cho ý kiến về nhân sự Phó thủ tướng và hai bộ trưởng

Tại Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: VGP.
Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.
Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu).
Trung ương cũng đồng thời thảo luận Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).
