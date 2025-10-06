Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thêm 4 ủy viên

  • Thứ hai, 6/10/2025 19:28 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình và Trần Quốc Bình.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 khóa XIII.

Uy ban Kiem tra TW anh 1

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường để thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Trung ương bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Trung ương thảo luận tại hội trường về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương cũng đồng thời bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 13

Sáng ngày 6/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.

8 giờ trước

Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự theo quy định.

9 giờ trước

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

10 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://vtcnews.vn/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-co-them-4-uy-vien-ar969618.html

Anh Văn/VTC News

Ủy ban Kiểm tra TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng Tô Lâm Ủy ban Kiểm tra Kiểm tra TW UBKT Trung ương Hội nghị Trung ương Nguyễn Duy Ngọc

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý