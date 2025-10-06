Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  • Thứ hai, 6/10/2025 10:01 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sáng 6/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hoi nghi Trung uong 13 anh 1

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 2

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 7

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 8

Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 9

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 10

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 11

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 12

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 13

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 14

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Hoi nghi Trung uong 13 anh 15

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-muoi-ba-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-post1068295.vnp

Vietnam+

