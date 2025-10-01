Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao việc điều động, phân công, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo ông Hưng, bà Vân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, có uy tín trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Ông Hưng cho biết, trong thời gian tới, khối lượng công việc của Ban Tổ chức Trung ương rất lớn, đòi hỏi yêu cầu cao như việc tham mưu các quy định, văn bản của Đảng, chuẩn bị cho các hội nghị Trung ương sắp tới, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc bổ nhiệm một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của ban; đồng thời tin tưởng bà Bùi Thị Quỳnh Vân sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực từ cơ sở, đoàn kết cùng tập thể, lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm to lớn. Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bà Vân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của tập thể Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lý luận Văn học.

Bà Vân có quá trình công tác nhiều năm ở tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 8/2020 tới 6/2025, bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tháng 7, sau khi tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, bà Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.