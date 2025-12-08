Sập tường trong lúc sửa chữa nhà hàng, một người tử vong tại chỗ

Tường và dầm bê tông tại một công trình trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ đổ sập, đè chết một công nhân khi đang sửa chữa.

Chiều 8/12, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt khẩn trương xử lý hiện trường vụ sập tường, dầm mái tại công trình số 247 Phù Đổng Thiên Vương.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân đang sửa chữa công trình trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, một phần tường gạch và dầm bê tông trên mái bất ngờ đổ sập. Sự cố khiến anh N.X.H (46 tuổi) bị đè trúng, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ sập nhà hàng gây chết người.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên.